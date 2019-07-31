TürkTraktör yurt dışı satış cirosunu %45 artırdı

Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre şirket ilk 6 aylık dönemde 10 bin 56 adet traktör ve 6 bin 338 adet motor üretirken Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %75’ini tek başına karşıladı.

Ürettiği traktörlerini dünyada 130’dan fazla ülkeye ihraç eden şirket, yurt dışı satış adedini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20 oranında artırarak 7 bin 562 adede çıkardı. Ulaştığı bu rakamla Türkiye’nin toplam traktör ihracatının da %88’ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunduğu traktörleriyle ise Ocak-Haziran 2019 döneminde toplam satışta 11 bin 912 adede ulaştı.

2019’un ilk yarısını 1 milyar 740 milyon TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör’ün, yurt dışı satış cirosu ise %45 artarak 1 milyar 68 milyon TL’ye ulaştı.

TürkTraktör’ün ilk 6 aylık dönemdeki brüt kârı 223 milyon TL, brüt kâr marjı %12,8 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 79 milyon TL ve FAVÖK tutarı 143 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırası ile %4,6 ve %8,2 olurken; net kârı ise 21 milyon TL olarak kaydedildi.

İhracat grafiğimizdeki bu yükseliş, ülke ekonomisine katkımızın en iyi göstergesi

2019 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner şu açıklamalarda bulundu: “İhracatta sürekli yükselen bir grafiğe sahip olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yurt dışı satışlarımızı 2019 ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20 daha artırarak 7 bin 562 adede çıkardık. Tarım ve hayvancılığın en ileri seviyede uygulandığı Kuzey Amerika’ya 2019’un ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatta da önemli bir artış yakalarken, dünya tarımında bizim ürettiğimiz teknoloji ve ürünlerin tercih edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de 2019 Nisan ayında hem New Holland hem de Case IH markalarımızda ülkemiz çiftçisiyle buluşturduğumuz Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerinin de ihracatına başlamış olmamızdır.”

2019 yılının ilk beş ayında %42 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük, yeni yatırımlarımızı müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz

Değişen ve zaman zaman da zorlu hale gelen şartlar altında tam 12 yıldır traktör pazarındaki liderliklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerine değinen Özüner sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektörde 65 yıldır var olan köklü bir oyuncu olarak, son dönemde daralan iç pazar koşullarına rağmen bu durumu bir fırsata çevirmek üzere büyük bir motivasyona sahibiz. 2019 yılı ilk 5 aylık döneminde %42 pay ile liderliğimizi sürdürürken müşterilerimizle yeni ürünlerimizi buluşturmaya devam ettik. Sene başından bu yana 6 yeni traktör modeli lansmanı gerçekleştirdik.”

İş Makineleri ve Tarım ekipmanları odaklandığımız yeni iş kolları

Aykut Özüner açıklamalarının sonunda: “Toprak işlemeden hasata kadar geniş ürün gamımız ile Türkiye’nin her yerinde hizmet verdiğimiz tarımsal ekipman pazarı yine mercek altına aldığımız diğer bir iş kolumuz. Yüksek performanslı ve kullanıcı dostu iş makinelerimizle, yılın ilk yarısında hem gerçekleştirdiğimiz toplu satışlar hem de pazara sunduğumuz paletli ekskavatör serisinin en yenisi CX500C ile iddiamızı göstermeyi başardık. 2019’un kalan döneminde de gerek yeni ürün gerekse de hizmetler tarafında yatırımlarımıza devam edecek ve ülke ekonomisi ile çiftçilerimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.



