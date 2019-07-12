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Türktraktör ile gençler ‘Geleceğim Güvende' diyor

TürkTraktör’ün, otomotiv sektörünün ‘Satış Sonrası Hizmetler’ alanında duyduğu ‘Yetişmiş Teknik Eleman’ ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiği ‘Geleceğim Güvende’ projesi ilk mezunlarını verdi. Geleceğim Güvende projesine seçilerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki TürkTraktör Yetkili Servisleri’nde kendilerine özel tasarlanan teorik ve iş başı eğitimlerini alan 92 mesleki ve teknik lise öğrencisi programı başarıyla tamamladı.

Türktraktör ile gençler ‘Geleceğim Güvende' diyor

TürkTraktör’ün, otomotiv sektörünün ‘Satış Sonrası Hizmetler’ alanında duyduğu ‘Yetişmiş Teknik Eleman’ ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiği ‘Geleceğim Güvende’ projesi ilk mezunlarını verdi. Geleceğim Güvende projesine seçilerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki TürkTraktör Yetkili Servisleri’nde kendilerine özel tasarlanan teorik ve iş başı eğitimlerini alan 92 mesleki ve teknik lise öğrencisi programı başarıyla tamamladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:18
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Türktraktör ile gençler ‘Geleceğim Güvende' diyor

12 Temmuz 2019 - TürkTraktör, tarım ve otomotiv sektörüne yönelik, farklı alan ve konuları sahiplenen sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin istihdam seferberliği hareketini desteklemeye devam ediyor.

Bu hareket dâhilindeki çalışmalarına bir yenisini ekleyen TürkTraktör’ün, MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)  ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri Geleceğim Güvende projesine seçilen 92 mesleki ve teknik lise öğrencisi, kendilerine özel tasarlanan teorik ve iş başı eğitimlerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki TürkTraktör Yetkili Servisleri’nde stajlarını tamamladılar.

Otomotiv sektöründe ‘Satış Sonrası Hizmetler’ alanında duyulan ‘Yetişmiş Teknik Eleman’ ihtiyacını karşılayacak olan projenin staj sonrası ilk dönem mezunları, şirketin yetkili servislerinde iş hayatına adımlarını attılar.

Projeye 1.000’den fazla öğrenci başvurdu

Otomotiv sektöründeki ‘nitelikli işgücü’ ihtiyacına çözüm olma amacıyla gerçekleştirilen projeye dahil olmak için ilk etapta Türkiye’nin dört bir yanından 1.000’den fazla öğrenci başvuruda bulundu. TürkTraktör Bölge Servis Sorumlusu, TürkTraktör Servis Yetkilisi, Motorlu Araçlar Alan/Bölüm Şefi ve Okul Aile Birliği Temsilcisi’nin oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda, kriterlere uygun olarak seçilen öğrenciler projeye kabul edildi. Öğrenciler Teknik Servis ve Ürün, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Endüstri 4.0, Kötü Alışkanlıklardan Korunma konularına ek olarak Davranışsal Eğitimler ve Müşteri Odaklı Servis Eğitimi’ni kapsayan geniş bir eğitim programına katıldılar.

Geleceğim Güvende projesi ile güncel teknolojiye hakim, dijital dönüşüme ayak uyduran, teorik ve pratik anlamda teknik altyapıya sahip yeni nesil ustalar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner şunları söyledi: “Ülkemizin kalkınmasında kilit role sahip sanayi sektöründe istihdamı daha cazip hale getirmek ve sektörümüzün yetişmiş teknik elemana olan ihtiyacına katkı sağlamak hedefiyle “Geleceğim Güvende” projesini hayata geçirdik. Okul ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu proje kapsamında, Case IH ve New Holland markalarımızın servisleri ile mesleki ve teknik eğitim okulları arasında iş birlikleri oluşturarak, işgücünün doğru işyerlerine yerleştirilmelerini sağlayacak bir istihdam programının uygulanmasını gerçekleştirdik. Projemiz 48 şehirdeki  Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin dahil olmasıyla 2017 yılının Aralık ayında başladı.

Program dahilinde öğrencilerimiz öncelikle kendileri için hazırlanan teorik ve iş başı eğitimlerine katıldılar. Ardından da servislerimizdeki stajlarına başladılar. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından bugün 92 öğrencimiz programı başarıyla tamamladı. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bu değerli projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, servislerimize, ailelere ve TürkTraktör bünyesinde projeyi yürüterek katılımcılara mentorluk yapan tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü bu programa başvurarak gelecekleri için sağlam bir adım atan öğrencilerimize sunuyorum. Şimdi onlar için iş hayatı başlıyor. Eminim ki, başarılı olacak ve TürkTraktör’ün odağına aldığı müşteri memnuniyetinin artarak sürdürülmesinde önemli roller üstlenecekler.”

Son Güncelleme: 12.07.2019 14:33
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