Türkiye Rallisi’nde zafer Toyota’nın

Toyota’nın yarış takımı GAZOO Racing, 2010’dan bu yana ilk kez düzenlenen Türkiye Rallisi’nde ilk 2 sırayı alarak bu önemli yarışı zaferle tamamladı. Pilotları ve takımları bir hayli zorlayan tamamen yeni, sert ve kırıcı etapların yer aldığı Marmaris Rallisi’nde sağlamlığıyla ön plana çıkan Toyota Yaris WRC yarış aracı, Ott Tanak ve Jari-Matti Latvala’nın pilotajında, tüm etapları sorunsuz bir şekilde aşarak Marmaris Rallisi’ni en üst sırada tamamladı.

Toyota’nın zaferiyle birlikte 2018 sezonunda ilk kez bir takım WRC’de genel klasmanda ilk 2 sırayı alırken, aynı zamanda aldığı puanlarla Üreticiler Şampiyonası’nın zirvesine yerleşti. 2017’de WRC’ye geri dönen Toyota, böylece şimdiye kadarki en başarılı sonuçlarını almış oldu.

Yaris WRC Ekstrem Şartların Üstesinden Geldi

Toyota Yaris WRC, tüm ralli boyunca sorunsuz bir performans ortaya koyarak dayanıklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Zorlu ve alışılmamış şartların, takımları ve otomobilleri zorladığı Marmaris Rallisi’nde Yaris WRC’nin performansı da ön plana çıktı.

Finlandiya ve Almanya Rallilerinin ardından Türkiye Rallisi’ni kazanarak arka arkaya 3 yarışın galibi olan Tanak, takım arkadaşı Latvala’nın 22.3 saniye önünde finişe ulaştı. Tanak üçüncü sıradaki rakibine 1 dakika 46.3 saniye fark atarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Toyota’nın üçüncü pilotu Esapekka Lappi ise, Cumartesi günü yoldan çıkarak aracına verdiği ağır hasar nedeniyle Pazar günkü etaplara katılamadı.

Bu sonuçlarla birlikte Toyota, toplamda 43 puan alarak 3 yarış kala 5 puan farkla Üreticiler Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi. Rallinin kapanışında yapılan Güç Etabı’nda üç puan daha kazanan Tanak ise, Pilotlar Şampiyonası’nda liderle olan farkı 13’e indirmeyi başardı.

Toyoda: “Türkiye Rallisi Tahmin Ettiğimizden de Zordu”

Türkiye’de önemli zaferin ardından ralliyi değerlendiren Toyota başkanı ve GAZOO Racing takım başkanı Akio Toyoda, “Finlandiya ve Almanya’nın ardından Toyota GAZOO Racing arka arkaya üçüncü rallide harika bir sonuç elde etti. Tüm dünyadan gelen taraftarların bizi desteklemesinden gurur duyduk. Türkiye Rallisi, tahmin ettiğimizden de zor bir yarış oldu. Yoldaki büyük kayalar ve yüksek sıcaklıklar otomobili şasi, motor ve lastik dahil olmak üzere çok zorladı. Böylesine yollardan geçip finişe iyi bir sonuçla ulaşmak harika. Toyota, bu takım için daha iyi otomobiller yapmak üzere çalışıyor. Bu harika takım sayesinde gelecekte ‘daha iyi otomobiller üretme’ hedefimizi paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Rallisi’nde hatasız yarıştıklarını ifade eden takım kaptanı Tommi Makinen ise, harika bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, “Ott Tanak ve Jari-Matti Latvala çok iyi konsantre olup, hata yapmadılar. Bazı çok teknik etaplarla herkes için yeni bir ralliydi ve hata yapmak çok kolaydı. Otomobil için de büyük bir zorluk demekti ama tüm bunları çok iyi bir şekilde yönettik. Takım araçtaki soğutma paketiyle ve diğer her şeyle harika bir iş çıkardı. Yaris WRC son derece dayanıklı görünüyor. Üreticiler Şampiyonası’nda lider olmak harika ve sezon sonuna kadar sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Tanak: “En Hızlı Değil, En Akıllı Olan Kazandı”

Türkiye Rallisi’nin galibi olan Ott Tanak ise, zorlu rallinin kilit noktasının istikrar olduğunun altını çizerek, “Ralli çok zordu. En başından itibaren bu ralliyi en hızlının değil en akıllının kazanacağını biliyorduk. En istikrarlı giden bizdik ve tüm ralliyi, hiçbir etapta durmadan sorunsuz bir şekilde geçtik. Harika bir takım oyunu oynadık ve ortaya çok güçlü bir otomobil çıkardık. Şampiyona şu an her sonuca açık hale geldi ve sonuna kadar zorlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Galibiyet için Tanak’ı kusursuz bir şekilde destekleyen Latvala ise sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, “Hedefimiz ilk iki sırayı almaktı ve bunu başardık. Her şey plana uygun gitti. Akıllıca davranmaya ve istikrarlı bir şekilde sürmeye çalıştım. Üreticiler Şampiyonluğu’nu kazanmak için çok sıkı çalışıyoruz ve burada aldığımız puanlar çok değerliydi. Şu anda sezonun geri kalanı çok heyecanlı görünüyor” diye konuştu.

Sırada Galler Rallisi var

Türkiye’nin ardından Toyota Gazoo Racing, son 3 yarış için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edecek. 2018 sezonunun 11. ayağı 4-7 Ekim tarihlerinde Galler Rallisi ile gerçekleştirilecek. Kuru zeminde koşulduğunda yüksek hızlı etaplarıyla öne çıkan ralli, bölgenin coğrafi konumu nedeniyle her an yağmur sürprizine hazır olmasıyla biliniyor. Rallinin sabah saatlerinde veya geç saatlerinde, sis ve buz bile mücadelenin içine dahil olabiliyor.