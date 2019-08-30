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Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışıyor

Toyota ve Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde işbirliği yapıyor. Her iki şirket de, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecekler.

Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışıyor

Toyota ve Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde işbirliği yapıyor. Her iki şirket de, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecekler.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
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Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışıyor

Dünya çapında yıllık 10 milyondan fazla araç satışıyla otomotiv dünyasının lideri olmayı sürdüren Toyota, herkese hareket özgürlüğü sağlama vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Toyota otonom sürüş hedefleri doğrultusunda, toplumun gelişimine katkıda bulunmaya devam ederken, Çin’in lider teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak çalışmalarını hızlandırıyor.

Pony.ai, otonom sürüş için en güvenli çözümü oluşturarak, taşımacılığın geleceğinde bir devrim yaratan misyonuyla Çin'in önde gelen otonom sürüş teknolojisi şirketlerinden biri. 2018 yılının sonlarından bu yana, Pony.ai, Çin’de PonyPilot'u test ederek “robotaksi” adını verdikleri bir otonom sürüşlü taksi operasyonu başlattı ve Çin halkına otonom geziler sunan ilk şirket oldu.

Daha iyi bir ulaşım sistemi oluşturmanın ve birçok insanın hayatına değer katmanın anahtarı olan otonom sürüş teknolojisi için yapılan işbirliği sayesinde, Toyota ve Pony.ai herkes için daha güvenli, daha verimli ve daha eğlenceli bir mobilite geleceğinin gelişmesini hızlandırıyor.

Son Güncelleme: 30.08.2019 14:28
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