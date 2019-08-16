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Suzuki’den yaz aylarına özel avantajlar!

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, Ağustos ayına özel hazırladığı cazip ödeme imkanlarıyla motor tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekliyor. Motor tutkunlarının gözdesi haline gelen Address 110, GSX-R 125, GSX 250R ve GSX-S125 modelleri, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Suzuki’den yaz aylarına özel avantajlar!

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, Ağustos ayına özel hazırladığı cazip ödeme imkanlarıyla motor tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekliyor. Motor tutkunlarının gözdesi haline gelen Address 110, GSX-R 125, GSX 250R ve GSX-S125 modelleri, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:21
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Suzuki’den yaz aylarına özel avantajlar!

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet severlerin tutkusu olan Suzuki, sunduğu avantajlara Ağustos ayında da devam ediyor. Kullanıcılarına konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunan Address 110 ile 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinde yer alan GSX-R 125, GSX 250R ve heyecan dolu tasarımıyla GSX-S125 modeli, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca GSX 250R modelinde peşin alım avantajları da motosiklet severleri bekliyor.

Son Güncelleme: 16.08.2019 17:24
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