Suzuki’den yaz aylarına özel avantajlar!

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet severlerin tutkusu olan Suzuki, sunduğu avantajlara Ağustos ayında da devam ediyor. Kullanıcılarına konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunan Address 110 ile 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinde yer alan GSX-R 125, GSX 250R ve heyecan dolu tasarımıyla GSX-S125 modeli, Ağustos ayı boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca GSX 250R modelinde peşin alım avantajları da motosiklet severleri bekliyor.