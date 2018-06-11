Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı

Otomotiv dünyasının efsane markası Porsche, 8 Haziran 1948 tarihinde üretilen ilk Porsche 356 “No.1” Roadster modeli ile doğdu ve bugün 70’inci yaşını dünya genelinde gerçekleştirilen özel etkinlikler ile kutluyor. Porsche’nin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Doğuş Otomotiv’in ev sahipliğinde; Porsche 70’inci yıl kutlamasında farklı hikayeleri ve kilometre taşları ile 70 yıla yayılan spor otomobiller İstinye Park’ta sergilendi ve aynı tutkuyu paylaşan Porsche sahipleri ile buluşuldu.

10 Haziran gününde La Petite Maison Restaurant’ta efsanevi markanın dünden bugüne tarihinin gözler önüne serildiği, özel röportajların gerçekleştirildiği davette en çok ilgiyi, Porsche’nin kökeni olan ilk ve en son modellerinin bir arada sergilenmesi, 70 yıla sığdırılan gelişim çekti.

Porsche’nin kurucusu Ferry Porsche’nin “Başta, çevreme baktım fakat hayal ettiğim otomobili bulamadım bu yüzden, hayalimdeki otomobili kendim yapmaya karar verdim” sözleriyle başlayan yolculuğa ilk çıkan modeli 356 “No.1” Roadster ve peşinden yola çıkan 912, 911 T, 928, 944, 930, 964, 993, 996, 997, 991 modellerinin yer aldığı 24 Porsche modelinin sergilendiği etkinlikte, katılımcılar gün boyu canlı müzik eşliğinde Porsche tutkusu ile dolu bir gün geçirdi.