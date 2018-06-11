Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96661
ALTIN
188.921
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0481
EURO
5.3211

Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı

Alman otomobil üreticisi Porsche, kuruluşunun 70’inci yıldönümünü, İstinye Park La Petite Maison Restaurant’ta özel bir etkinlikle kutladı. Porsche Club, Castrol ve Pirelli’nin de desteğiyle düzenlenen davette Porsche sahipleri 70 yıllık Porsche tutkusunu paylaştı.

Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı

Alman otomobil üreticisi Porsche, kuruluşunun 70’inci yıldönümünü, İstinye Park La Petite Maison Restaurant’ta özel bir etkinlikle kutladı. Porsche Club, Castrol ve Pirelli’nin de desteğiyle düzenlenen davette Porsche sahipleri 70 yıllık Porsche tutkusunu paylaştı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
3151 Okunma
Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı

Otomotiv dünyasının efsane markası Porsche, 8 Haziran 1948 tarihinde üretilen ilk Porsche 356 “No.1” Roadster modeli ile doğdu ve bugün 70’inci yaşını dünya genelinde gerçekleştirilen özel etkinlikler ile kutluyor. Porsche’nin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Doğuş Otomotiv’in ev sahipliğinde; Porsche 70’inci yıl kutlamasında farklı hikayeleri ve kilometre taşları ile 70 yıla yayılan spor otomobiller İstinye Park’ta sergilendi ve aynı tutkuyu paylaşan Porsche sahipleri ile buluşuldu.

10 Haziran gününde La Petite Maison Restaurant’ta efsanevi markanın dünden bugüne tarihinin gözler önüne serildiği, özel röportajların gerçekleştirildiği davette en çok ilgiyi, Porsche’nin kökeni olan ilk ve en son modellerinin bir arada sergilenmesi, 70 yıla sığdırılan gelişim çekti.

Porsche’nin kurucusu Ferry Porsche’nin “Başta, çevreme baktım fakat hayal ettiğim otomobili bulamadım bu yüzden, hayalimdeki otomobili kendim yapmaya karar verdim” sözleriyle başlayan yolculuğa ilk çıkan modeli 356 “No.1” Roadster ve peşinden yola çıkan 912, 911 T, 928, 944, 930, 964, 993, 996, 997, 991 modellerinin yer aldığı 24 Porsche modelinin sergilendiği etkinlikte, katılımcılar gün boyu canlı müzik eşliğinde Porsche tutkusu ile dolu bir gün geçirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ford Otosan, Türkiye’nin En Değerli Otomotiv Markası!
Ford Otosan, Türkiye’nin En Değerli Otomotiv Markası!
SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!
SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim