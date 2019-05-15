Otomotiv sektörü masaya yatırıldı

ATO Başkanı Gürsel Baran ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı’nın katıldığı toplantıda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, komite üyeleri ve sektör temsilcileri ile sektörün içinde bulunduğu durum değerlendirilirken sektörün önünü açacak tedbirler de ele alındı.

İstanbul başta Türkiye’nin dört bir yanından gelen Dernek Başkanları ve Motorlu Araç Satıcılarının da büyük katılım gösterdiği toplantıda ATO Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Komitesi Başkanı da olan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Mesleğimizin önündeki her türlü sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttük ve hiç sorunumuz kalmayana kadar da çalışmaya devam edeceğiz” diyerek başladığı konuşmasında toplantının ana konusunun KDV konusu olduğunu ifade etti.

KDV sorununun çözümü için uzun yıllardır mücadele ettiklerini vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz bizleri mağdur eden, kayıt dışılığın da önünü açan bir haksız KDV sorunumuz vardı. Bunun yanı sıra sektöre çeki düzen verecek yönetmeliğin uygulamaya girmesiyle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu da 13 Ağustos’ta devreye giriyor. Bu gelişmelerle inşallah ticaret hız kazanacak, kayıt dışılık kalkacak devletimiz de vergi geliri elde edecek. Bir diğer önemli konu da yine uzun uğraşlar verdiğimiz nöbetçi noterlik uygulaması oldu. Bu gelişmeler ışığında yaptığımız toplantıları da sürdürecek ve sektörümüzü daha iyi noktalara getireceğiz. Bu çalışmalarda destek olan Bakanlarımız, Gelir İdaresi Başkan Yardımcımız, TOBB Başkanımız, MÜSİAD Başkanımız ve hep yanımızda olan ATO Başkanımız Gürsel Baran’a da çok teşekkür ediyoruz.”

“OTONOMİ örnek oldu”

ATO Başkanı Gürsel Baran, Aydın Erkoç başkanlığında 50’nci komitenin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Bize de gelen özellikle KDV ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bizler de elbette görevimizi yerine getirdik ve birlikte gerekli girişimlerde vesile olduk.” dedi. Baran, “KDV sorunu, çıkan yönetmelik ve nöbetçi noter uygulaması ticaretimiz için de önemli adımlar oldu. Hem MASFED Başkanımızın başarılarını kutluyor, hem de devletimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca da Ankara’da hayata geçen OTONOMİ de tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bunun için de ayrıca kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Yetki Belgesi aranacak”

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı da konuşmasında pek çok sorunun çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, “2014 yılından beri bize getirilen konulardı. Bugün bunların çözüme kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyorum. KDV sorununun çözümlenmesi dışında Yönetmeliğin çıkması da büyük önem taşıyor. Yürürlüğe girdikten sonra yetki belgesi aranacak. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Bununla birlikte sektör de düzene girecek. En önemlisi yetki belgesi olanlar teşvik edilecek, bu yeni KDV yönetmeliği ve sağladığı avantajlardan belge sahibi motorlu araç satıcıları yararlanabilecek” diye konuştu.

Arabacı, konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantı, hediye ve plaket takdimi ile son buldu.

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