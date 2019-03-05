Otokoç Otomotiv’de Üst Düzey Görev Değişimi

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş Genel Müdürü Görgün Özdemir görevini, Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye bırakacak. Genel Müdür Vekili unvanıyla görevini sürdürecek olan Ekici, 1 Temmuz 2019 itibarıyla Otokoç Otomotiv’in Genel Müdürü olacak.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada; “Görgün Özdemir 20 yılı Otokoç Otomotiv’de olmak üzere Topluluğumuza 30 yıl boyunca özveri ve bağlılıkla hizmet etmiştir. Otokoç Otomotiv’de, 2009’dan beri süregelen Genel Müdürlüğü döneminde pek çok başarıya imza atmıştır. Şirketin yurt dışı yatırımı konusundaki atılımları kendisinin liderliğinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek olan Görgün Özdemir’e, Topluluğumuz ve Otokoç Otomotiv‘e verdiği emekler ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.

Koç Topluluğu’nda 24 yıldır görev yapan İnan Ekici’ye de yeni görevinde başarılar dileyen Cenk Çimen, “Topluluğumuzun en köklü şirketlerinden olan Otokoç Otomotiv bugüne kadar her değişimden büyüyerek çıkmıştır. Dijitalleşmenin ve yıkıcı iş modellerinin hakim olduğu günümüz dünyasında, bu önemli görevi üstlenen İnan Ekici’nin de şirket stratejilerine yön vererek Otokoç Otomotiv’i geleceğe taşıyacağına olan inancım tamdır. Görev değişikliğinin Otokoç Otomotiv için hayırlı olmasını diliyorum.” diye sözlerine ekledi.

İnan Ekici’nin mevcut görevini ise Sabri Çimen üstleniyor

İnan Ekici’nin 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Vekilliğine geçmesi ile birlikte, Araç Kiralama Direktörlüğünü yürütmekte olan Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İnan Ekici – Otokoç Otomotiv Genel Müdür Vekili

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan İnan Ekici, Londra City, Koç, Insead, Stanford ve Harvard Üniversiteleri’nde Liderlik, Yönetici Geliştirme, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları ve İşletme konularında eğitim aldı. Kariyerine 1994 yılında başlayan Ekici, Ford Otosan’da Bölge Satış Müdürü olarak çalıştı. 2001 - 2005 yılları arasında Adana ve Ankara illerinde Otokoç Şube Müdürü olarak görev yaptı, 2005 yılından itibaren Avis, Avis Filo, Budget ve Zipcar araç kiralama ve Otokoç 2. El operasyonlarını yönetti. Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 ülkeden ve satış sonrası iş birimlerinden de sorumlu olan İnan Ekici, 2018 Mart ayı itibariyle Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Sabri Çimen – Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sabri Çimen 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1997’de Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş Yönetim Teknikleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği, 2008’de ise Koç Üniversitesi’nde Executive MBA üzerine yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 2013 - 2017 yılları arasında Ford Otosan’da Fabrika Müdürlüğü görevinin ardından 2017 - 2018 yılları arasında Proje Koordinasyon Direktörlüğü görevini yürüten Çimen, 2018 yılında Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörlüğü görevine getirildi. Halen Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde doktorasını sürdürmektedir.

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Birmot, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Birmot çatısı altında Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarıyla, Otokoç çatısı altında ise Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönemli kiralama; Avis Filo ile uzun dönemli kiralama, diğer adıyla operasyonel kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetlerini müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye’nin 31. büyük şirketi olan Otokoç Otomotiv, yurt dışı dahil toplam 344 noktada “Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.