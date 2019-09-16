Madeni yağ sektörünün önde gelen markalarından Opet Fuchs’un yeni fabrikası İzmir Aliağa’da açıldı. 24 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Opet Fuchs Aliağa Üretim Tesisi’nin açılış törenine; OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Fuchs Petrolub SE Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Fuchs, OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Nurten Öztürk, Ufuk Öztürk ve Filiz Öztürk ile Fuchs Petrolub SE Avrupa İcra Kurulu Üyesi Ralph Rheinboldt, Fuchs Petrolub SE Başkan Yardımcısı Alf Untersteller, OPET Petrolcülük A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan katıldı.

OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş hayatına madeni yağ sektöründe başladığını belirterek “Bu nedenle madeni yağ işinin hayatımdaki önemi büyük. Böylesine zorlu ve riskli bir işi, ortaklarımız Koç Holding ve Fuchs Petrolub SE sayesinde ülkemizde ileriye taşımayı başardık. Dinamik Opet Fuchs ekibinin emekleri sayesinde hayata geçirdiğimiz bu son teknolojiyle donatılan fabrikayla hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni başarılar bizi bekliyor” diye konuştu.

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, yeni fabrikanın Koç Holding ve OPET Petrolcülük arasında 17 yıldır başarıyla devam eden iş birliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Eyüboğlu, “Yeni fabrikamız stratejik değişimimizin bel kemiği olacak. İki katına çıkan kapasitesi ve değişen ürün yapısıyla sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Yeni fabrikamız ile ortaklarımızla birlikte hem sektöre hem de Ülkemize duyduğumuz güvenin altını bir kez daha çizmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuchs Petrolub SE Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Fuchs ise şöyle konuştu: “Bugün bir hayalimiz gerçek oluyor. Bu önemli günü kutlamak için burada olmaktan son derece mutluyum ve gururluyum. 2005 yılında başlayan ortaklığımız uyum içinde başarılara imza atıyor. Bu vesile ile Öztürk Ailesi’ne, Koç Topluluğu’na, Opet ve Opet Fuchs çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan açılışta yaptığı konuşmada “Konusunda uzman 200’e yakın çalışanımız ve tüm Türkiye’de bulunan geniş müşteri ağımız ile hizmet veriyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız, ürün kalitemiz, uzmanlığımız, rekabetçi gücümüz ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fabrikamızı Mayıs 2019’da tamamladık, Temmuz ayında ise deneme üretimi başladı. Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu fabrika ile Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızın en modern teknoloji ile donatılmış madeni yağ tesislerinden birine sahip olduk. Fabrikamızla birlikte üretim kapasitemizi artırırken standartları da yükselttik” dedi.

Yıllık tek vardiyada 60 bin ton madeni yağ üretim kapasitesine sahip

Opet Fuchs’un Aliağa’da yapımı gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, toplam 55 bin m2 alanda kuruldu. Motor yağları, endüstriyel yağlar ve yağlama müstahzarları olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesinde yıllık tek vardiyada 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis ile Opet Fuchs’un müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerin izlenebilirliği, tekrarlanabilirliği ve sürdürülebilirliği artırıldı.

Hammadde varil boşaltma, pigli ürün transfer boru hatları, otomatik pigli manifold gibi en gelişmiş proses teknolojilerinin kullanıldığı tesiste, Fuchs’un dünya genelinde yeni kurduğu fabrikalarda kullandığı modern otomasyon teknolojisi daha da geliştirilerek üretim ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

Yüksek otomasyona sahip şişe, bidon ve teneke dolum hatlarında üretilen ürünler robotlar yardımı ile paletlenirken, otomatik kolileme makinası ise üretim hızını yükselten bir teknolojiye sahip. Varil ve IBC dolum hatları ise yüksek kapasiteye ulaştıracak şekilde tasarlandı. Yangınla ilgili riskleri minimize etmek için raf arası sprinkler sisteminin kullanıldığı depoda kusursuz sevkiyat kalitesini temin etmek için depo stok yönetim otomasyonu devreye alındı. İdari bina, üretim binası, depo binası, tank sahası ve yardımcı tesisler olmak üzere beş ana bölümden oluşan tesisin yapımında yüksek otomasyon seviyesini temin edebilmek için yaklaşık 300 km. enerji ve proses kablosu kullanıldı. Yeni Opet Fuchs madeni yağ üretim tesisinin yangından korunma sisteminin tasarımı, Ulusal Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne ve NFPA standartlarına uygun olarak yapıldı.

Ar-Ge laboratuvarı son teknoloji ile donatıldı

300 m2’lik alanda son teknolojiye sahip laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlar ile hizmet veren Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı ise 45’in üzerinde yeni teknoloji test cihazı ile 100’den fazla test metodu uygulama kapasitesine sahip. Müşteri istekleri doğrultusunda yeni ürün tasarımları ve geliştirmelerinin gerçekleştirildiği laboratuvarda ürün prototip çalışmaları ve doğrulamaları yapılıyor.

Kalite Kontrol Laboratuvarı en fazla test onayına sahip madeni yağ laboratuvarı

Kalite Kontrol Laboratuvarı, şirketin öncelikli hedeflerinden biri olan müşteri memnuniyetine katkıda bulunuyor. Satış sonrası gelen analiz taleplerini de karşılayarak ekipman ve yağlayıcılarının optimum performansta çalışmasına destek olan ISO 17025 onayına sahip kalite Kontrol Laboratuvarı, sektördeki en fazla Türkak test onayına sahip olan madeni yağ laboratuvarı olma özelliği gösteriyor.