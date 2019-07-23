NISSAN’dan tüm SUV modelleri için 18 ay %0 faiz fırsatı

SUV segmentinde 2018 yılında elde ettiği yüzde 19 pazar payı ile değişmeyen liderliğini bir kez daha perçinleyen, akıllı sürüşün öncüsü NISSAN, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalarına; QASHQAI, X-TRAIL, NAVARA ve JUKE modellerine 18 ay için %0 faiz fırsatını da ekliyor.

QASHQAI’de Ücretsiz Multimedia Sistemi, X-TRAIL’de 5 koltuklu fiyatına 7 koltuk %0 Faiz Fırsatıyla!

Kullanıcılar; SUV segmentinin öncüsü ve tartışmasız lideri QASHQAI’de 18 ay %0 faiz fırsatından 50.000 TL için yararlanacak. Ayrıca ek olarak QASHQAI 1.5 Visia versiyonunda 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi de ücretsiz olarak sunulacak.

NISSAN SUV ailesinin en prestijli üyesi ve dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL’lerde 18 ay %0 faiz fırsatı 60.000 TL için geçerli olacak. Üstelik maksimum konfor sağlayan 7 koltuklu modeli 5 koltuklu fiyatına sunulacak. Ayrıca premium bej ve taba deri iç döşeme paketlerini tercih edenler de fiyat farkı ödemeyecek.

Benzersiz gücü, yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla rakiplerinin bir adım önüne geçen Nissan'ın ödüllü pick-up’ı Navara, Temmuz ayı boyunca 60.000 TL için 18 ay %0 faiz avantajı ile maceraseverleri ve işini heyecanla yapanları bekliyor.

Nissan’ın ikonik SUV modeli Juke ise Temmuz ayı boyunca tüm versiyonlarda 30.000 TL için 18 ay %0 faiz avantajı ile Nissan Yetkili Satıcılarında olacak. Ek olarak sınırlı sayıda dizel Juke’a 119.950TL’lik avantajlı fiyat ile sahip olma fırsatı sunulacak.