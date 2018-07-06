NISSAN’dan Temmuz’a özel fırsatlar

NISSAN Türkiye, Temmuz ayına özel uyguladığı kampanyalar ile tatil heyecanını NISSAN heyecanıyla taçlandırıyor.

Kampanyalar kapsamında; Türkiye’de sınıfının lideri QASHQAI, Temmuz ayı boyunca %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL’ye kadar finansman desteği ile sunuluyor. Öte yandan, dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ise QASHQAI ile aynı vade ve faiz oranıyla birlikte 70 bin TL’ye kadar finansman desteğiyle satılıyor.

7 Koltuklu X-Trail Avantajı

Dünyanın en çok tercih edilen SUV modeli X-Trail, yalnızca 3.000TL farkla 7 koltuklu versiyonuyla NISSAN yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor. Tamamen katlanabilir ve ayrılabilir koltuklarıyla iç hacmi genişleyebilen 7 koltuklu X-TRAIL, bu şekilde kullanıcılarına maksimum yükleme kapasitesi de sunuyor.

Juke’ta Multimedya Sistemi Hediye

Temmuz ayında NISSAN JUKE sahibi olup SUV ailesine adım atmak isteyenleri peşin alım indiriminin yanı sıra 48 bin TL'ye varan finansman desteği bekliyor. 8'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyesiyle NISSAN yetkili satıcılarında satışa sunulan JUKE, mevcut NISSAN sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına Temmuz ayına özel %2 özel indirim ile yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca, Nissan'ın vazgeçilmez şehir otomobili Micra da 5 bin 400 TL'ye varan peşin alım indirimi veya 30 bin TL'ye varan finansman desteği ile sunulurken, yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla NISSAN'ın ödüllü pick-up’ı Navara, 50 bin TL’ye varan finansman desteği ile NISSAN yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.

Navara, yeni tanıtılan Force versiyonu ile şimdi daha güçlü!

Aksesuar paketleri ile güçlendirilen ve daha da agresif görünüme kavuşan Yeni Navara Force serisi dileyen herkese arazide öne geçme fırsatı sunuyor. Roll bar, sürgülü kasa kapağı, arazi lastikleri gibi birçok aksesuarına ek olarak; akıllı otomatik açılıp kapanabilen elektrikli ve aydınlatmalı yan basamağı ile hiçbir rakibinde olmayan bir özelliği standart olarak Pick-up segmentinde ilk defa müşterilerine sunuyor.

Ücretsiz Servis Kontrolü ve Tatil Fırsatı NISSAN’da

Yaz döneminde tatil amaçlı olarak uzun yol seyahati yapacak NISSAN sahipleri, 1 – 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında tüm NISSAN yetkili servislerinde ücretsiz olarak servis kontrolü yaptırabilecek. NISSAN yetkili servislerini randevu alarak ziyaret eden tüm müşteriler araç içi, araç dışı ve motor bölümünde 20 noktanın kontrolünü ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Ayrıca, NISSAN Türkiye düzenlediği çekiliş kampanyasıyla 27 Temmuz’a kadar NISSAN yetkili satış noktalarından QASHQAI veya X-TRAIL satın alan iki aileye Antalya’da, üç gece dört günlük 5 yıldızlı tatil fırsatı sunuyor. Her 100.000TL için bir çekiliş hakkı kazanan talihliler, Eylül ayında Antalya’da dört kişilik aile tatili kazanma şansı elde ediyor.