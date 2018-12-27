Motoplex İstanbul Açılıyor!

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunlarının karşısına sürpriz yeniliklerle çıkıyor. Dünya üzerinde 300’den fazla farklı noktada bulunan yenilikçi motosiklet deneyim merkezi Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak yepyeni bir motosiklet dünyası olan Motoplex’te Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi modelleri farklı renkleri ile sergilenirken, birçok aksesuar seçeneğine de yer verilecek. Özel olarak geliştirilen deneyim alanında ise motosiklet modelleriyle test sürüşü gerçekleştirilecek, güvenli sürüş eğitimleri de verilecektir.
Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunlarının karşısına sürpriz yeniliklerle çıkıyor. Dünya üzerinde 300’den fazla farklı noktada bulunan yenilikçi motosiklet deneyim merkezi Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak yepyeni bir motosiklet dünyası olan Motoplex’te Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi modelleri farklı renkleri ile sergilenirken, birçok aksesuar seçeneğine de yer verilecek. Özel olarak geliştirilen deneyim alanında ise motosiklet modelleriyle test sürüşü gerçekleştirilecek, güvenli sürüş eğitimleri de verilecektir.