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Motoplex İstanbul Açılıyor!

Motosiklet tutkunları için özel olarak geliştirilen ve dünya üzerinde 300’den fazla noktada bulunan Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda, kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak Motoplex’te, Trend Motosiklet’in Türkiye Distribütörü olduğu Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının birçok farklı modeli ve aksesuarları sergilenirken, yenilikçi bir konsept ile müşterilerine yepyeni bir satış ve servis deneyimi sunulacak.

Motoplex İstanbul Açılıyor!

Motosiklet tutkunları için özel olarak geliştirilen ve dünya üzerinde 300’den fazla noktada bulunan Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda, kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak Motoplex’te, Trend Motosiklet’in Türkiye Distribütörü olduğu Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının birçok farklı modeli ve aksesuarları sergilenirken, yenilikçi bir konsept ile müşterilerine yepyeni bir satış ve servis deneyimi sunulacak.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:50
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Motoplex İstanbul Açılıyor!

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunlarının karşısına sürpriz yeniliklerle çıkıyor. Dünya üzerinde 300’den fazla farklı noktada bulunan yenilikçi motosiklet deneyim merkezi Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak yepyeni bir motosiklet dünyası olan Motoplex’te Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi modelleri farklı renkleri ile sergilenirken, birçok aksesuar seçeneğine de yer verilecek. Özel olarak geliştirilen deneyim alanında ise motosiklet modelleriyle test sürüşü gerçekleştirilecek, güvenli sürüş eğitimleri de verilecektir.
 
 

Anahtar Kelimeler:
MotoplexIstanbul
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