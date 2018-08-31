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Mobil 1 Center’ların 70’incisi Bursa’da açıldı!

Dünyanın ileri gelen enerji şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’de 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisini Bursa İnegöl’de hizmete açtı. ExxonMobil, kaliteli hizmeti avantajlı fiyatlarla sunan Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

Mobil 1 Center’ların 70’incisi Bursa’da açıldı!

Dünyanın ileri gelen enerji şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’de 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisini Bursa İnegöl’de hizmete açtı. ExxonMobil, kaliteli hizmeti avantajlı fiyatlarla sunan Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:32
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Mobil 1 Center’ların 70’incisi Bursa’da açıldı!

Dünyanın ileri gelen enerji şirketi  ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kullanıcılara hızlı ve modern bir şekilde yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center’ları Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ExxonMobil, son olarak Türkiye’de 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisi olan Dizel Ticaret’i İnegöl’de hizmete açtı. ExxonMobil performans, inovasyon ve uzmanlığı bir araya getiren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

15 dakikada ücretsiz servis hizmeti!

Dünyanın önde gelen sentetik motor yağı Mobil 1 ile kaliteli hizmetin avantajlı fiyatlarla sunulduğu Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü sadece 15 dakikada sağlanıyor. Hızlı, modern, temiz, konforlu ve pratik bir hizmet anlayışı sunulan Mobil 1 Center yağlama merkezleriyle ilgili detaylı bilgilere http://www.mobil1.com.tr/nereden-alabilirim/mobil-1-center/mobil-1-center-bulma-aracI.aspx üzerinden ulaşılabiliyor.
 

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