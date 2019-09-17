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Mercedes-Benz Türk’ten Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, Eylül ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil kampanyaları ve hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Türk’ten Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, Eylül ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil kampanyaları ve hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

17 Eylül 2019 Salı 14:40
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Mercedes-Benz Türk’ten Eylül ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL’ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Facelift modelleri için ise 180.000 TL krediye 36 aya kadar %1,49 faiz oranından yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,49 faiz oranı sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL’ye 36 ay % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor. 

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,49 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde %1,72 faizli 80.000 TL kredi teklifinden yararlanılabilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Vito Kampanyası

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Sprinter Kampanyası

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

X-Class Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir X-Class sahibi olun.

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

2. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel  %1,54’dan başlayan faiz oranları ve 2.108 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Kamyon Kampanyaları

Araç + kasko kampanyası (TL)

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler; 300.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve % 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 400.000 TL kredi tutarı, 12 ay vade ve % 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.


 

Son Güncelleme: 17.09.2019 14:48
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