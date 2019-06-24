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KIA, kalite araştırmasında üst üste 5. kez zirvede

KIA, ABD’li saygın kalite araştırma şirketi J.D. Power tarafından üst üste beşinci defa en kaliteli otomotiv markası seçildi. Araştırmanın ilk 10 aracı arasında dört modeliyle yer alan KIA, listede yine birinci sırada yer aldı.

KIA, kalite araştırmasında üst üste 5. kez zirvede

KIA, ABD’li saygın kalite araştırma şirketi J.D. Power tarafından üst üste beşinci defa en kaliteli otomotiv markası seçildi. Araştırmanın ilk 10 aracı arasında dört modeliyle yer alan KIA, listede yine birinci sırada yer aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:41
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KIA, kalite araştırmasında üst üste 5. kez zirvede

Sportage, Rio, Cerato ve Sedona modelleri kendi segmentlerinde birinci olurken, KIA da

J.D. Power ABD ilk kalite araştırmasında liderlik koltuğunun sahibi oldu. 

KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen ilk kalite araştırmasında üst üste beşinci defa zirvede yer aldı. Her yıl ekonomi ve premium sınıf ile genel klasmanda araştırma gerçekleştiren J.D. Power’ın ekonomi sınıfı araç listesinde KIA üst üste beşinci defa birinci oldu.

26 segmentte 257 aracın, 76 bin 256 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, geçen yıla oranla iki puanlık iyileştirme gerçekleştirdi. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.

Araştırmanın sonucunda ilk 10 sıradaki araçlardan dördü KIA modeli oldu. Küçük sınıftaki Rio, SUV sınıfındaki Sportage, kompakt sınıftaki Cerato ve van sınıfındaki Sedona kendi segmentlerinde liderliği rakiplerine bırakmadı.

Son Güncelleme: 24.06.2019 15:11
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