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Jaguar yaz avantajlarına Eylül’de de devam ediyor

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu Jaguar modelleri için yaz boyunca sunduğu avantajlı koşulları Eylül ayına uzattı. Kampanya kapsamında Jaguar F-PACE modelinde 50.000 TL’lik takas desteğinin yanı sıra 3 yıl / 100.000 km boyunca geçerli Jaguar Care Periyodik Bakım Paketi ücretsiz sunuluyor.

Jaguar yaz avantajlarına Eylül’de de devam ediyor

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu Jaguar modelleri için yaz boyunca sunduğu avantajlı koşulları Eylül ayına uzattı. Kampanya kapsamında Jaguar F-PACE modelinde 50.000 TL’lik takas desteğinin yanı sıra 3 yıl / 100.000 km boyunca geçerli Jaguar Care Periyodik Bakım Paketi ücretsiz sunuluyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
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Jaguar yaz avantajlarına Eylül’de de devam ediyor

Jaguar Online Satış Platformu seçenekler arasına eklenen yeni araçlar otomobilseverlere çok daha fazla alternatif sunuyor. Ağustos ayı itibariyle, Jaguar F-PACE de Jaguar I-PACE ile birlikte zengin renk ve donanım seçenekleri ile Jaguar Online Satış Platformu üzerinden ön rezervasyon yapılabiliyor.

Güncel fiyat ve donanım seçeneklerinin görüntülenebildiği ve ön rezervasyonun yapılabildiği Jaguar Online Satış Platformu’na https://onlinesatis.jaguar-turkiye.com/jaguar-modelleri adresinden ulaşılabiliyor.

Land Rover Discovery’de Fiyatlar Güncellendi

Yüksek off-road kabiliyeti, geniş iç mekânı ve sunduğu üst düzey konfor özellikleri ile SUV segmentinin en köklü modellerinden biri olan Land Rover Discovery de Land Rover Online Satış Platformu’nda güncellenen fiyatları ile sunuluyor. Herkesin zevkine uygun bir Land Rover Discovery modelini bulabileceği Land Rover Online Satış Platformu’nda, markanın diğer modelleri de yakından incelenip kolaylıkla ön rezervasyon yapılabiliyor.

Land Rover Online Satış Platformu’na https://onlinesatis.landrover.com.tr/sifir-suv-modelleri?f.bodylongdescription.0=DISCOVERY  adresinden ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 26.08.2019 17:32
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