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İkinci el araç sektörü kurumsallaşıyor

İkinci el araç piyasasına getirilen ekspertiz zorunluluğuyla birlikte alıcı ve satıcılar arasında güven ortamı sağlanırken sektörde yaşanan sorunlar da hızla azalıyor. Gerekli hizmet belgelerine sahip olan kurumsal firmaların yatırımları ise son sürat devam ediyor.

İkinci el araç sektörü kurumsallaşıyor

İkinci el araç piyasasına getirilen ekspertiz zorunluluğuyla birlikte alıcı ve satıcılar arasında güven ortamı sağlanırken sektörde yaşanan sorunlar da hızla azalıyor. Gerekli hizmet belgelerine sahip olan kurumsal firmaların yatırımları ise son sürat devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
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İkinci el araç sektörü kurumsallaşıyor

Kocaeli-İzmit’te gerçekleştirilen yeni şube açılışında konuşan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ‘’ Yeni ortaya çıkan ve büyüme potansiyeli olan tüm sektörlerde olduğu gibi ikinci el araç ekspertiz sektöründe de birçok küçük ve büyük ölçekli firma hizmet veriyor. TÜV SÜD D-Expert ailesi olarak biz de, yeni bir dönem olarak gördüğümüz 2019 yılını şubeleşme atılımlarımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Son dönemlerde yaşanan yoğunlukla birlikte müşterilerin güvenebilecekleri firmalara olan ihtiyacı her geçen gün daha çok artıyor. Otomobil sektöründe geçmişi ve tecrübesi olmadan ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalarda, tüketicilerin karşılaşabilecekleri hata oranının yüksekliği nedeniyle müşteriler TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi almış kurumsal firmalardan hizmet almayı tercih ediyor. TÜV SÜD D- Expert olarak hem alıcılara hem de satıcılara sunduğumuz  kaliteli, bağımsız ve güvenilir ekspertiz hizmetini İzmit Merkez subemizde de müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘’ dedi.

İkinci el otomobil ticareti, sektörün hem rakamsal hem de işlevsel konular bakımından büyük bölümünü kapsıyor. Ekspertiz zorunluluğuyla başlayan yeni dönemde, ekspertiz merkezleri otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya devam ederken firmaların yatırım ve şubeleşme çabaları hızla devam ediyor.

Türkiye’deki şubeleşme yatırımlarına hızla devam eden TÜV SÜD D-Expert çok yakında Trabzon, Antalya ve İstanbul’daki yeni şubeleriyle de müşterileriyle buluşmayı hedefliyor.

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