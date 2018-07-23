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Hyundai’den Performans Tutkunlarına Özel: i30 N Line

Hyundai, c segmentindeki modeli i30’un sportif versiyonu N’den esinlenerek yepyeni bir donanım paketi oluşturdu. N Line adı verilen bu yeni seride tasarımdan sürüş performansına kadar birçok değişiklik göze çarpıyor.

Hyundai’den Performans Tutkunlarına Özel: i30 N Line

Hyundai, c segmentindeki modeli i30’un sportif versiyonu N’den esinlenerek yepyeni bir donanım paketi oluşturdu. N Line adı verilen bu yeni seride tasarımdan sürüş performansına kadar birçok değişiklik göze çarpıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
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Hyundai’den Performans Tutkunlarına Özel: i30 N Line

Hyundai’nin N Motorsporları Departmanı tarafından geliştirilen modeli i30 N, geçtiğimiz yıl tanıtılmış ve özellikle Avrupa pazarında çok kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Almanya ve İngiltere gibi önemli pazarlarda, 275 beygirlik i30 N siparişlerini iki katına çıkaran Hyundai, hızlı modeline alternatif olarak yepyeni bir donanım paketini otomobil severlerin beğenisine sundu. N Line adıyla Avrupa pazarındaki başarısını sürdürmeyi hedefleyen Hyundai, bir takım geliştirmeler ve eklentiler ile sportif sürüşe yeşil ışık yakmış oluyor.

Yüksek performanslı i30 N ile büyük benzerlik gösteren dış tasarım, görenleri ilk andan itibaren etkilemeye başlıyor. Geniş hava girişli ön tampon ve siyah zeminli farlar otomobile yarışçı bir ruh katarken arkadaki difüzör ve çift çıkışlı son susturucu da i30’un sportifliği destekliyor. i30 N Line ile model portföyünü genişleten marka, sadece tasarımsal anlamda değişiklikler sunmuyor. Aracın gerçek anlamda performanslı kullanılmasına olanak sağlayan süspansiyon sistemi ve frenleri de güncel beş kapılı modelden farklı. Ayrıca, daha dinamik bir sürüş için motor tepkisi de i30 N Line için modifiye etmiş. 

Ayrıca, araçta kullanılan PS4 Michelin Performance lastiklere sarılı 18 inçlik alaşım jantlar da yol tutuşu ve görselliği artıran bir diğer unsur. Ön çamurluklarına yerleştirilen N Line logolarıyla farklı olduğunu simgeleyen otomobil, hem 140 beygirlik 1.4 litre T-GDI benzinli hem de 136 beygir gücündeki 1.6 litrelik CRDi dizel motorda sunuluyor. 

İç mekanda da otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek bir takım eklentiler var. Daha iyi yanal destek için N logolu süet spor koltuklara yer veren Hyundai, delikli deri N spor direksiyon simidini, N metal pedalları ve N vites topuzunu sportiflik adına sunuyor. Mevcut i30 ailesinin yepyeni bir üyesi olarak öne çıkan araç, çok kısa bir süre içerisinde Avrupa genelinde satışa çıkacak.
 

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