Hyundai Assan, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor

Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modelleriyle otomotiv endüstrisine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunan Hyundai Assan, aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üretimdeki kalitesini ve tüm süreçleri ziyaretçileriyle ücretsiz olarak paylaşan Hyundai Assan, gezi taleplerini geciktirmeden karşılıyor ve yarım gün süren etkinliklerle gerçekleştirmiş oluyor.

Öğrencilerin mesleki gelişmelerinde de önemli bir rol oynayan bu ziyaretler esnasında, i10 ve i20 modellerinin A’dan Z’ye üretim sürecine tanık olunurken aynı zamanda tüm işleyiş hakkında da detaylı bilgiler veriliyor. Yılın ilk yarısında 2.500’den fazla ziyaretçiyi herhangi bir ücret talep etmeden ağırlayan Hyundai Assan, üst düzey yönetimiyle de bu gezilere katılım gösteriyor.

Hemen hemen tüm ziyaretçilerle biraraya gelerek fabrika gezisi, üretim süreçleri ve modeller hakkındaki görüşleri dinleyen Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, konuyla ilgili olarak “Burası sadece bizim otomobil ürettiğimiz bir tesis değil. Burada hem gereksinimleri karşılayan kaliteli araçlar üretiyor hem de ülke ekonomisine ve tüm sektöre katkıda bulunuyoruz. Fabrikamızı ziyaret eden ve staj yaparak geleceğe yatırım yapan öğrenciler için de bir okul görevi görüyor. Aynı zamanda aileler, fan kulüpler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler de fabrikamızı ziyaret ederek üretim aşamalarına tanık oluyorlar. Kısacası, misafirlerimizle bir araya gelmekten ve onlarla üretim kalitemizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ziyaretçi sayımızın daha da artacağına inancım tam” dedi.