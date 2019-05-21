Goodyear’dan, otonom-elektrikli araçlar için özel lastik!

Citroën 100. yılını taçlandırarak otonom-bağlı-elektrikli Citroën 19_19 Concept araçlarını ayrıcalık ve rahatlık sunmak üzere tasarladı. 19_19 Concept’in göze çarpan tasarımına eşlik etmek için ise ekstra büyük boyutlara ve özel bir estetiğe sahip Goodyear C100 konsept lastikleri, bu eşsiz aracın gerektirdiği rahatlığı ve akıllı performansı sunmak adına dizayn edildi.

Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Orijinal Ekipman Genel Müdürü Nick Harley konuyla ilgili: “Goodyear’ın C100 konsept lastiği, Citroën 19_19 Concept aracı için özel olarak üretilmiştir. Elektrikli araçlarda üst düzey rahatlık ve etkinlik sunmak üzere tasarlanmış olan bu lastiklerin akıllı özellikleri otonom araçların ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Citroën, kurulduğu tarihten itibaren segmentinde fark yaratan araçlar üretmiş ve çığır açan yeni teknolojilere ev sahipliği yapmış alanında öncü bir firma. 100. yıllarını kutladıkları bu dönemde, Goodyear, Citroën ile geleceğin araç sistemlerinde yeni bir sayfa açan bu projede birlikte çalışmaktan gurur duyuyor” dedi.

C100 konsept lastikleri birçok yenilikçi özellikten oluşuyor:

“Uzun ve Dar” Yapı: Ortalama bir lastiğin çapı yaklaşık 60 santimetre iken, C100 lastiklerinin çapı yaklaşık 1 metreyi buluyor. Lastiklerin daha büyük çapa sahip olması etkinlik, rahatlık ve performans avantajları sunuyor. Citroën 19_19 Concept araçlarında kullanılan C100 konsept lastikleri; düşük dönme direnci ve gelişmiş sürüş ve ıslak zemin performansıyla birlikte aracın enerji verimliliğini ve kullanım menzilini artırıyor.

Özel Lastik Sırtı Tasarımı: C100 lastiklerinin özel olarak tasarlanmış, doğadan ilham alan lastik sırtı deseni, hem rahatlık hem de sürüş hakimiyeti avantajı sağlıyor. Sırt tasarımında normal bir lastiğe göre 100’den fazla blok bulunuyor, bu sayede C100 daha sessiz ve rahat sürüş sağlıyor. Ayrıca C100’ün sırt tasarımında bulunan kanallar doğal süngerlerden ilham alınarak tasarlandı. Kuru ortamlarda sertleşme ve ıslak ortamlarda yumuşama özellikleri sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayabilen bu tasarım, sürüş hakimiyeti, yol tutuş ve fren performansını her iki koşulda da artırıyor.

Zekâ ve Bağlanabilirlik: C100 konsept lastikleri gelişmiş sensör teknolojisinin kullanımına olanak verecek şekilde tasarlandı. Sensörler sürüş performansının artırılması için yol yüzeyini ve hava koşullarını algılayarak Citroën 19_19 Concept aracının otonom kontrol sistemiyle iletişime geçiyor. Ayrıca C100 konsept lastikleri lastiğin durumunu belirlemek ve proaktif lastik bakımına olanak sağlamak için gelişmiş lastik diş derinliği algılama teknolojisiyle donatıldı.

C100 tamamen konsepte özgü bir tasarım olmasına rağmen, “uzun ve dar” yapısı gibi bazı teknolojik özellikleri Goodyear tarafından günümüzde de üretiliyor. Akıllı lastik özellikleri gibi diğer özellikler ise geliştirme aşamasında bulunuyor.