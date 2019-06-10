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Goodyear'ın yeni iş birimi direktörü: Ertan San

Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ertan San, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü olarak atandı.

Goodyear'ın yeni iş birimi direktörü: Ertan San

Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ertan San, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü olarak atandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:51
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Goodyear'ın yeni iş birimi direktörü: Ertan San

Ertan San, görevi, Goodyear Ortadoğu ve Afrika yönetimine bağlı olarak Kuzey ve Batı Afrika’dan sorumlu Satış Direktörü olarak atanan Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Alpay Selçuk’dan devraldı.

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ertan San, Goodyear’a katılmadan önce hızlı tüketim sektöründe görev almaktaydı. 2012’de Ticari Lastikler Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü olarak Goodyear Ailesi’ne katılan Ertan San, 2015 yılında Goodyear Stratejik Müşteriler Müdürü olarak görev yaptı. Sonrasında, 2018 yılına dek Tüketici Lastikleri İş Birimi Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü görevini üstlenenen Ertan, yönetmiş olduğu bölgelerde satış büyümesine ulaşabilmek ve bu alandaki stratejileri desteklemek amacıyla satış ekibini yönetmek ve geliştirmeye odaklanmıştır. Ertan San ayrıca, organizasyonel hedefler doğrultusunda bölgedeki bayilerin yönetimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve eğitimi için gerekli aktiviteleri koordine etmiştir.

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