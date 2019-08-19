Fiat’tan tüketiciye tam gaz ÖTV desteği

Bu kapsamda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle Panda 69.900 TL’den, Egea Sedan ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması da hediye ediliyor. Fiat böylece, teknoloji ve tasarımı herkes için ulaşılır kılma iddiasını ÖTV teşvikinin bittiği bu dönemde de koruyor.

Fiat, devreye aldığı kampanyalarla Ağustos’ta da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında; Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea ile şehrin yeteneklisi Panda’da sunulan ÖTV desteği, tercihini bu modellerden yana kullanmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor. Şehir için kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkat çeken Fiat Panda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle 69.900 TL’den, Egea Sedan ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması da hediye ediliyor. Teknoloji ve tasarımı herkes için ulaşılır kılma iddiasını ÖTV teşvikinin bittiği bu dönemde de koruyan Fiat’ın Egea Ailesi için sunduğu diğer fırsatlar kapsamında ise ay boyunca alınacak otomatik şanzımanlı versiyonlar düz vites fiyatına satışa sunulmaya devam ediyor.