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Fiat Professional’dan Benzinli Fiyatına Dizel Kampanyası!

Fiat Professional’da Şubat ayına özel satın alma seçenekleri sunuluyor. 2018 model Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modellerinde ay sonuna kadar sürecek “benzinli fiyatına dizel” kampanyası dikkat çekiyor. Ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel olarak Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

Fiat Professional’dan Benzinli Fiyatına Dizel Kampanyası!

Fiat Professional’da Şubat ayına özel satın alma seçenekleri sunuluyor. 2018 model Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modellerinde ay sonuna kadar sürecek “benzinli fiyatına dizel” kampanyası dikkat çekiyor. Ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel olarak Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:07
1472 Okunma
Fiat Professional’dan Benzinli Fiyatına Dizel Kampanyası!

Fiat Professional ailesinde Şubat ayına özel yepyeni kampanyalar hayata geçiriliyor. Ticaretin erbapları, Şubat ayı boyunca 2018 model Fiat Fiorino ve Doblo modellerini “benzinli fiyatına dizel” kampanyasıyla tercih edebiliyor. Kampanyada ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin TL indirim fırsatı da sunuluyor.

Fiat Professional’ın Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyasında Fiat Doblo Combi, Fiat Doblo Cargo, Fiorino Combi ve Fiorino Cargo modelleri 50 bin TL’ye kadar 20 aya varan vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar ise 50 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle 1,49 faizli kredi fırsatıyla Fiat Ducato ve Fullback modellerini satın alabiliyorlar.

Son Güncelleme: 15.02.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Fiorino Combi Ve Fiorino Cargo ModelleriFiat Doblo CargoFiat Doblo CombiBenzinli Fiyatına Dizel KampanyasıFiat Professional
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