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Fiat Professional, Temmuz Ayında ÖTV’yi Karşılıyor!

Fiat Professional, Temmuz ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürürken “ÖTV Bizden” kampanyasıyla Temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Ay sonuna dek yapılacak alımlarda ÖTV’yi karşılayan Fiat Professional,  işini bilenlerin tercihi Fiorino ve ticaretin patronlarının gözdesi Doblo ailesinin Combi versiyonlarında ses getirecek bir kampanyaya imza atıyor. Kampanyada ayrıca, Combi versiyonlarda 1.99 sabit faizli kredi imkanı da sunuluyor.

Fiat Professional, Temmuz Ayında ÖTV’yi Karşılıyor!

Fiat Professional, Temmuz ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürürken “ÖTV Bizden” kampanyasıyla Temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Ay sonuna dek yapılacak alımlarda ÖTV’yi karşılayan Fiat Professional,  işini bilenlerin tercihi Fiorino ve ticaretin patronlarının gözdesi Doblo ailesinin Combi versiyonlarında ses getirecek bir kampanyaya imza atıyor. Kampanyada ayrıca, Combi versiyonlarda 1.99 sabit faizli kredi imkanı da sunuluyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:41
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Fiat Professional, Temmuz Ayında ÖTV’yi Karşılıyor!

Hayatı ve ticareti kolaylaştıran ürün gamını, cazip alım seçenekleriyle buluşturan Fiat Professional, Temmuz ayında da düzenlediği kampanyalarla işin erbaplarının yanında olmayı sürdürüyor. Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen, ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında, ÖTV’yi Fiat Professional karşılıyor.

Fiorino ve Doblo ailesinin Combi versiyonlarında sunulan “ÖTV Bizden” kampanyası, ÖTV teşviklerinin son bulduğu Temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Türkiye'de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olan Fiat Doblo ve segmentinin yaratıcısı Fiorino’nun Combi versiyonlarda yüzde 1.99 sabit faizli kredi imkanı da ay boyunca bir Fiat Professional sahibi olmayı isteyenleri bekliyor.

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