Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99679
ALTIN
257.935
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7555
EURO
6.1647

Fiat 8V efsanesi büyülemeye devam ediyor!

Tarihi boyunca her döneme damga vuran otomobiller üretmiş olan Fiat, bu yıl 120. yıldönümünü kutlarken otomobil tutkunlarını etkilemeye devam ediyor. 1950’li yıllarda Grand Tourer dünyasına katılan markanın, uzun mesafe sürüşleri için tasarladığı yüksek performanslı modeli Fiat 8V bu noktada öne çıkıyor. Dönemine damga vuran görkemli tasarımı, sekiz silindirli V tipi motoru, gelişmiş bağımsız süspansiyonu, hafif fiberglas gövdesi ile ideal bir yol arkadaşı olarak anılan 8V, otomobil yarışlarına gönül verenler için de ayrı bir öneme sahip olmasıyla hatırlanıyor.

Fiat 8V efsanesi büyülemeye devam ediyor!

Tarihi boyunca her döneme damga vuran otomobiller üretmiş olan Fiat, bu yıl 120. yıldönümünü kutlarken otomobil tutkunlarını etkilemeye devam ediyor. 1950’li yıllarda Grand Tourer dünyasına katılan markanın, uzun mesafe sürüşleri için tasarladığı yüksek performanslı modeli Fiat 8V bu noktada öne çıkıyor. Dönemine damga vuran görkemli tasarımı, sekiz silindirli V tipi motoru, gelişmiş bağımsız süspansiyonu, hafif fiberglas gövdesi ile ideal bir yol arkadaşı olarak anılan 8V, otomobil yarışlarına gönül verenler için de ayrı bir öneme sahip olmasıyla hatırlanıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:20
1240 Okunma
Fiat 8V efsanesi büyülemeye devam ediyor!

Giovanni Agnelli tarafından 1899 yılında kurulan Fiat, tarihi boyunca her döneme imza atan otomobiller üretmesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 1952 yılında sportif imajını güçlendirmeye karar veren Fiat’ın, ilk kez o dönem Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı, Amerikan mimarisine uygun V8 bu noktada öne çıkıyor. Markanın 120 yıllık geçmişinde önemli rolü olan modellerden biri olan Grand Tourer (GT) adı verilen uzun mesafe sürüşlerinde kullanılan yüksek performanslı otomobiller arasındaki Fiat 8V, hem performans tutkunlarına hitap etmiş olması hem de GT yarış pilotlarının beğenisini kazanmasıyla döneminin ses getiren modellerinden biri olarak hatırlanıyor.

Fiat’ın ilk 8V otomobillerinde iki adet karbüratör ve 105 HP’lik güce sahip motor yer alırken kısa sürede motor gücü 115 HP olarak güncellendi. Geleneksel konumlandırma tekniklerine uygun olarak önde uzunlamasına yer alan motor, gücünü arka aks üzerinden yola aktarıyordu. Bu yapıyı dört tekerlekteki bağımsız süspansiyonun desteklediği ilk otomobil de Fiat’ın 8V’si oldu. Sekiz silindirli V tipi motoru, gelişmiş bağımsız süspansiyonu ve hafif fiberglas gövdesiyle ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir etki yaratan 8V, Avrupa’da da ses getiren mütevazı iki litrelik motoruyla da ilgi görmüş; İtalyan tarzı spor otomobil yarışlarına uygun olmasıyla fark yaratmıştı.

Performans ve tasarımıyla büyüledi

Fiat 8V, teknik üstünlüğünün yanında zarif ve aerodinamik tasarımıyla da dikkatleri üzerine topladı. 8V, Torino’daki Lingotto Fabrikası’nda “özel karoser bölümü” olarak anılan Carrozzerie Speciale’nin Başkanı Fabio Luigi Rapi tarafından tasarlanan gövde ile rüzgarı yaran ve rüzgar gibi akıp giden bir otomobil olarak ortaya çıktı. 1952 yılından 1954’e kadar toplam 114 adet üretilen model, bu tarihten sonra devreye alınan ikinci serisi ile gücünü artırdı ve 190 km/s hıza ulaşır hale geldi. Fiat’ın Torino’daki Lingotto Fabrikası’ndan üretilen klasik 8V’lerle birlikte farklı şasi ve karoserler de tedarik edildi. İtalyan karoser üreticileri bu şasi ve kendine özgü karoserleri kullanarak “8V Supersonic” ve “8V Demon Rouge” gibi çarpıcı otomobillere hayat verdi. Türlerinin tek örneği olan bu modeller, uluslararası fuarlarda ilgi görmeye devam ettiler.

Unutulmayan yarışlar ve sonuçlar

Fiat 8V’ler, performanslarıyla otomobil yarışçılarının da tercihi oldu. Son üretilen modeller, üç adet çift karbüratörün kullanılmasıyla 127 HP güç üretiyordu. Yarışlarda kullanılan ilk 8V’ler Trentino’daki Stella Alpina rallisine ve 12 saat Pescara rallisine katıldı. Monza’da koşulan ve şampiyonaya dahil olmayan bir Formula 1 yarışı olan 1954 Coppa Inter Europa’da Elio Zagato pilotajında piste çıkan Fiat 8V, 2000 cc sınıfında ortalama 155 km/s’nin üzerinde bir hızla birinci olmayı başarmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuz ayının ihracat lideri, otomotiv sektörü oldu
Temmuz ayının ihracat lideri, otomotiv sektörü oldu
Mercedes-Benz Türk “Tersine Mentorluk Programı”nda ikinci dönemi tamamladı
Mercedes-Benz Türk “Tersine Mentorluk Programı”nda ikinci dönemi tamamladı
Yeni Mercedes-Benz Sprinter, müşterileri ile buluştu
Yeni Mercedes-Benz Sprinter, müşterileri ile buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim