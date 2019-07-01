Fiat 500 ailesi, Avrupa’da 3 milyon adet satışa ulaştı!

Fiat’ın ikonik modeli 500’den ilham alarak, farklı müşteri beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen 500 Model Ailesi satış rekorları kırmaya devam ediyor. 500, 500L ve 500X SUV’dan oluşan aile önemli bir başarıya imza atarak Avrupa’da 3 milyon satış adedine ulaştı. Fiat 500 Ailesi’nin satılan 3 milyonuncu üyesi ise Avrupa'nın birçok ülkesinde, kendi sınıfının en çok tercih edilen modeli unvanına sahip olan Fiat 500 modelinin Cabrio gövdeli versiyonu oldu.

Fiat 500: Tarz İkonu

Fiat 500, benzersiz ve özgün duruşuyla dikkat çekiyor. Tasarımı, eğlenceli karakteri ve kişiselleştirilebilir olmasıyla tarzına önem verenler için ayrı bir yere sahip olan 500, yıllar içerisinde hayata geçirilen özel serilerle de farkını yansıtmayı sürdürüyor. Şehirli, kendine güvenen, hayattan keyif almasını bilen, tarz sahibi kullanıcıların tercihi olan Fiat 500 Ailesi ülkemizde 500’ün yanı sıra 500C’nin sonbahar ve kış aylarına atıfta bulunan 500 Collezione versiyonları ile satışa sunuluyor.