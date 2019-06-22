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Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi” ödülü!

Ferrari, bir ilke imza atarak Red Dot “En İyinin de En İyisi” ödülünü tam beşinci kez aldı. Bu yıl yenilikçi ve estetik açıdan üstün tasarımı ile dikkat çeken Monza SP1 ile ödüle layık görülen Ferrari, eş zamanlı olarak markanın Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ve ekibiyle birlikte “Red Dot: 2019 Yılı Tasarım Ekibi” ödülünü almaya da hak kazandı. Red Dot ödülleri, 8 Temmuz tarihinde Almanya’nın Essen kentinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi” ödülü!

Ferrari, bir ilke imza atarak Red Dot “En İyinin de En İyisi” ödülünü tam beşinci kez aldı. Bu yıl yenilikçi ve estetik açıdan üstün tasarımı ile dikkat çeken Monza SP1 ile ödüle layık görülen Ferrari, eş zamanlı olarak markanın Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ve ekibiyle birlikte “Red Dot: 2019 Yılı Tasarım Ekibi” ödülünü almaya da hak kazandı. Red Dot ödülleri, 8 Temmuz tarihinde Almanya’nın Essen kentinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
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Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi” ödülü!

Otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları afrasında yer alan “Red Dot Tasarım Ödülleri”nin 2019 sonuçları açıklandı. Dünyada süper spor otomobilin simgesi olan Ferrari; FXX-K, 488 GTB, J50 ve Portofino modellerinin ardından bu yıl ikonik konseptin temsilcisi Monza SP1 ile beşinci kez “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Ayrıca Red Dot Ödülleri kapsamında, Ferrari’nin Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ve Tasarım Ekibi de “Radius Challenge Cup” mücadelesini kazanarak “Red Dot: Yılın Tasarım Ekibi” ilan edildi. Ferrari, ödüllerini 8 Temmuz tarihinde Almanya’nın Essen kentinde düzenlenecek tören ile alacak.

Red Dot Award Kurucusu ve CEO’su Profesör Dr. Peter Zec; Ferrari’nin tasarım ödülleri tarihinde hiçbir otomobilin ulaşamadığı başarıyı yakaladığına dikkat çekti. Markanın, 2015 ve 2019 yılları arasında, Flavio Monzoni ve Ferrari Design Team’in de tasarımları ile toplam 14 ödül aldığını vurgulayan Zec, “Ferrari, lüks spor otomobilleri tutku nesnesi haline getirme noktasında diğer otomobil firmalarından daha başarılı. Tasarımcılar benzersiz bir sürüş ve marka deneyimi yaratmak için en ileri teknoloji ile duygusal olarak çekici tasarım dilini kullanıyorlar” yorumunda bulunarak Ferrari’nin başarısına atıfta bulundu.

Ferrari Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ise böylesi önemli ödüllerin Ferrari ekibinin tasarım tutkusunu beslediğini ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını teşvik ettiğini belirtti.

Ayrıca ödül töreninden dört gün sonra da, Essen kentinde yer alan Red Dot Tasarım Müzesi’ndeki “2019 yılında Tasarım” ve “Çağdaş Tasarım 2019’da Kilometre Taşları” sergilerinin yanı sıra, Ferrari tarafından düzenlenen ve Red Dot Award: Ürün Tasarımı Ödülleri’nin tamamının yer alacağı özel bir sergi de Ferrari tutkunlarıyla buluşacak.

Son Güncelleme: 22.06.2019 12:43
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