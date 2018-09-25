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Euromaster’dan araç bakım fırsatı!

Euromaster’dan araç bakım fırsatı!

25 Eylül 2018 Salı 12:12
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Euromaster’dan araç bakım fırsatı!

Türkiye’de 51 ilde yaklaşık 200 servis noktası ile hizmet veren Euromaster, orijinal ekipman onaylı periyodik araç bakımı kampanyası başlattı. 15 Ekim tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, marka ve model farkı gözetmeksizin, 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi de veren Euromaster’ın Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi gerekir. Bu sayede hem yola güvenle devam eder hem de aracınıza ve bütçenize zarar vermemiş olursunuz” açıklamasında bulundu. 
Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 51 ilde yaklaşık 200 servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, avantajlı periyodik araç bakımı kampanyası başlattı. 15 Ekim tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Euromaster, marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl da yedek parça ve işçilik garantisi de veriyor. Euromaster'ın orijinal ekipman kalitesinde son teknoloji Bosch yedek parça güvencesiyle sunduğu periyodik araç bakımı, kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında kaliteli işçilik ile gerçekleştiriliyor. Hizmet kapsamında motor yağı değişimi, yağ filtresi değişimi, hava filtresi değişimi, polen filtresi değişimi, fren sistemi kontrolü dahil her türlü bakım yapılıyor. Üstelik araca yapılan genel check-up hizmeti de ücretsiz sunuluyor.

Bakım, kaza riskini azaltır, aracın ömrünü uzatır!
Araçlar, her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü olduğuna dikkat çeken  Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Araçların üretiminde kullanılan parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aracınızda bu tür sorunların olup olmadığını görebilmek için öncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi gerekir” dedi. Beklenmedik arıza ve kaza riskinin, bakımı ve kontrolleri düzenli yapılmayan araçlarda oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Durusu, konuşmasına şöyle devam etti: “Periyodik araç bakımı beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, aracınızın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini de azaltır. Bu sayede hem yola güvenle devam eder, hem de bütçenize zarar vermemiş olursunuz.”
 

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