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DS AUTOMOBİLES & TECHEETAH İŞBİRLİĞİ

ABB FIA Formula E Şampiyonası üreticilere açıldığı günden bu yana serinin bir parçası olan DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19’u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

DS AUTOMOBİLES & TECHEETAH İŞBİRLİĞİ

ABB FIA Formula E Şampiyonası üreticilere açıldığı günden bu yana serinin bir parçası olan DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19’u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:49
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DS AUTOMOBİLES & TECHEETAH İŞBİRLİĞİ

Bu ortaklık markanın elektrikli sokak yarışları serisindeki varlığının ilk bölümünü ve Virgin Racing ile olan birlikteliğini sona erdiriyor. Bu, beş yarış zaferi, on altı podyum, altı pole pozisyonu ve üç en hızlı tur zamanına imza atan bir ortaklık. Son üç sezonda DS Virgin Racing iki kez Takımlar klasmanını ilk üç sırada bitirmeyi başardı. Yeni ekip, 15 Aralık’ta Sudi Arabistan’ın Riyad kentinde 5’inci sezon başlamadan, 1 Ekim 2018 tarihinde tanıtılacak.

2018/2019 sezonundan itibaren Formula E yarışları 45 dakika ve bir tur sürecek ve yarış ortasında araç değişimi yapılamayacak. Gelecek sezonda tek kişilik yarış otomobilleri önemli oranda revize edilmiş bir görünüm ve aerodinamik özelliklere sahip olacak. Bunlar üretici tarafından geliştirilen yeni 250 kW gücünde elektromotorlarla donatılabilecek ve enerji yönetimi şampiyonanın temel parçası olmaya devam edecek.

DS Performance Direktörü Xavier Mestelan yapmış olduğu değerlendirmede: “Birlikte geçirmiş olduğumuz üç başarılı sezon için Virgin Racing’e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Formula E’deki varlığımız, DS Automobiles olarak ürün gamımızı elektrikle donatma hedefimizin bir parçasını oluşturuyor. DS E-TENSE FE 19'un geliştirilme süreci 2018/2019 sezonunun açılış yarışında podyumun en üst sıralarında bir pozisyon elde etme hedefi ile sadece birkaç ay önce başladı. 2017/2018 sezonunu Pilotlar klasmanında 1’inci ve Takımlar klasmanında 2’nci olan TECHEETAH ile olan işbirliğimiz çerçevesinde kazanmaya odaklanmış durumdayız. TECHEETAH'da çalışan kadın ve erkeklerin üstün niteliklerin farkındayız ve iki taraf için de zaferlerle dolu bir ortaklık olacağına inanıyoruz.” dedi.
 

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