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Delphi'de Türkiye'de atama

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Otomotiv sektöründe daha önce çeşitli şirketlerde önemli görevlerde bulunan Sinan Aslan, Delphi Technologies’te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi.

Delphi'de Türkiye'de atama

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Otomotiv sektöründe daha önce çeşitli şirketlerde önemli görevlerde bulunan Sinan Aslan, Delphi Technologies’te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:53
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Delphi'de Türkiye'de atama

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler üreten Delphi Technologies, gerçekleştirdiği transferler ile de büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine Sinan Aslan getirildi. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aslan, iş hayatına Tansaş A.Ş’de başladı. Daha sonra Nissan Otomotiv’de sırasıyla satış planlama uzmanı, bölge satış koordinatörü, ürün yönetimi ve pazar analizi takım liderliği görevlerinde bulunan Aslan, daha sonra ise Hyundai Assan Otomotiv’de satış planlama müdürlüğü ve Nissan Ortadoğu’da ürün müdürlüğü görevlerini yürüttü. Delphi Technologies’te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine başlayan Aslan, evli ve bir çocuk babasıdır. 

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