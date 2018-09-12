Citroen'den Eylül ayı kampanyası

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını verimli şanzımanlar ve üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Eylül ayında da devam ediyor. 2018 model binek ve hafif ticari Citroën’lerde sınırlı sayıda fırsat aracı için kaçırılmayacak fırsatlar

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysée, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı sunuluyor. Citroën C- Elysée 81.150 TL’den başlayan fiyatlarla, Berlingo Maxi Panelvan da 81.600 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Citroën’in sıra dışı tasarıma sahip B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroën C3, fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 90.600 TL’den başlıyor. Citroën’in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross’un fiyatı 119.900 TL’den, C-Elysée’nin fiyatı 81.150 TL’den, Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı 119.200 TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı 186.000 TL’den ve Grand C4 Picasso’nun fiyatı ise 199.100 TL’den başlıyor.

Kur avantajı Citroën’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 81.600 TL’den başlarken, Berlingo Combi’nin fiyatı 83.600 TL’den, Jumpy Panelvan’ın fiyatı 113.200 TL’den, Jumpy Space 8+1 135.000 TL’den, Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 146.000 TL’den başlıyor. Jumper’ın iki farklı azami yüklü ağırlık ve iki farklı motor gücüyle sunulan sınırlı sayıda Panelvan versiyonunun fiyatı ise 126.900 TL’den başlıyor.