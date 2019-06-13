Büyüklere oyuncaklar! Big Boyz Festival başlıyor!

Mercedes-Benz’in farklı ürün gruplarına ait araçlarından X-Class V6, Unimog ve A-Serisi Sedan, Big Boyz Festivali kapsamında Kemer Country Club’ta meraklıları ile bir araya geliyor.

15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festivalde yeni model Mercedes-Benz araçları ile hem arazide hem de yolda test sürüşleri ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden oluşan müzik grubu ‘Grup Dayımlar’, Big Boyz Festivali’nde 15 Haziran Cumartesi günü Mercedes-Benz Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Mercedes-Benz, 15-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kemer Country Club’ta düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve tek hobi-aktivite festivali Big Boyz Festival’de en yeni modellerini sergilerken, test sürüşleri ve aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Festivalin kategori sponsoru olan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneğine sahip X 350 d 4MATIC ile özel hazırlanan arazi etabında festival boyunca katılımcılara test sürüş imkânı sunacak. Big Boyz Festival’in diğer sponsorları arasında yer alan Mercedes-Benz Unimog ve Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan A-Serisi Sedan ile de test sürüşleri ve aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca festivalde Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden oluşan Grup Dayımlar müzik topluluğu ise Mercedes-Benz sahnesinde konser verecek.

V6 motorlu Mercedes-Benz X-Class ile “Güç Gösterisi”

Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC ile Big Boyz Festival’de yerini alıyor. Kemer Country içindeki özel arazi parkurunda birebir sürüş deneyimi yaşanabilecek olan aktivitede kullanıcıların aracın yüksek potansiyelini keşfetmeleri hedefleniyor. 258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentinde “Güç Gösterisi”nde bulunan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.

0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karaktere sahip. Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’in standart donanımlarından biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu seçimi özelliğini kullanıma sunuyor. Sistem; Comfort, Eco, Sport, Manual ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modundan birini tek bir parmak hareketiyle seçme imkânı sunuyor.

V6 motorlu Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, Pick-Up segmentinin en kapsamlı konfor ve güvenlik özellikleri ile kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor. Aracın yolcu kabininin ön ve arka kısmındaki enerji sönümleme bölgeleri sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğine katkı sağlıyor. Bunun dışında araçta pasif güvenlik için yedi adet hava yastığı ve iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te standart olarak sunulan Aktif Fren Asistanı ve Aktif Şerit Takip Asistanı gibi elektronik sistemlerle de aktif güvenlik ve konfor daha da artırıyor. Ek olarak Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada disk frenler, LED Farlar ve 360 Derece Kamera sistemine sahip “Park Paketi” standart olarak sunuluyor.

MERCEDES-BENZ UNIMOG: Arazi araçlarının efsanesi şehir içine göz kırpıyor

Dünyanın en iyi arazi araçları arasında anılan Mercedes-Benz Unimog, Big Boyz Festival’deki en dikkat çekici araçlardan biri olacak. Kemer Country içindeki arazi parkurunda konuklarını ağırlayacak olan arazinin en iddialı araçlarından Unimog, görkemli görüntüsüne rağmen kolay kullanımı ve pratik özellikleriyle şehir yaşamına da göz kırpıyor. U 4023 ve U 5023 versiyonları ile Türkiye’de macera tutkunlarına yönelik olarak satılan Mercedes-Benz Unimog, dinamizmi vurgulayan radyatör ızgarası ve yeni nesil farları da kapsayan tamponu ile modernleşme sürecini sürdürüyor.

Orman yangını, sel ve deprem gibi afetlerle mücadele, tünel yıkama, karla mücadele, çim biçme gibi kamu hizmetleri, demiryolu manevra aracı gibi bilinen kullanım alanlarının dışında Mercedes-Benz Unimog, dünya genelinde ağırlıkla offroad ve klasik otomobil tutkunlarından oluşan geniş bir hobi amaçlı kullanıcı kitlesine de sahip.

Unimog’un ortasına doğru yaklaşık 1 metreye yakın yerleştirilen motor konsepti, kabin tasarımında avantajlar sağlıyor. 120 mm uzatılan iç mekân artık daha yüksek ve 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabiliyor. Offroad kullanımlarını kolaylaştıran detayları arasında; orta konsoldan direksiyon bölgesine taşınan vites kontrolleri, çok fonksiyonlu direksiyon, ayarlanabilen direksiyon kolonu, çok fonksiyonlu butonlar, daha geniş ekranlı gösterge tablosu ve güncellenen ısıtma ile soğutma sistemleri yer alıyor.

Sahip olduğu donanıma göre Unimog’un yaklaşma açısı 44 derece, uzaklaşma açısı ise 51 derece olabiliyor. Karın altı açısı 34 derece olan aracın meyil tırmanma kabiliyeti ise 45 derece. Ayrıca Unimog, opsiyonel donanım ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan geçebiliyor ve 38 derece yan açılarda ilerleyebiliyor.

Mercedes-Benz Unimog’da, OM 934 serisindeki yüksek tork değeri sunan 4 silindirli ve 5,1 litre hacmindeki BlueTec 6 motor, 170 kW (231 PS) güç ve 1200 ile 1600 d/d arasında 900 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Yasal hız sınırları çerçevesinde bulunan 90 km/s’lik maksimum hıza ulaşabilen Unimog, daha uzun yolculuklar ve otoyol trafiğine uyum sağlıyor.





Grup Dayımlar konseri 15 Haziran Cumartesi günü saat 19:30’da

Big Boyz Festival’de Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden oluşan Grup Dayımlar müzik gurubu da sahne alıyor. 2008 yılında şirket bünyesinde müzik ilgililerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Grup Dayımlar’ın adı, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler’den esinlenerek belirlendi. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan, Otomobil Müşteri Hizmetleri Direktörü İsmail Karaali ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı & Gülsoy Florya Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy’den oluşan Grup Dayımlar, Led Zeppelin’den Harmandalı’na kadar farklı tarzda parçalar çalıyor.

2018’de 10. yılını kutlayan Grup Dayımlar, TEGV yararına geçtiğimiz Aralık ayında Maslak Live Pera’da düzenledikleri yardım konseri ile ihtiyacı olan çocukların geleceklerine katkıda bulunmak adına sahne aldı. Konserin geliri ise grup üyeleri tarafından TEGV’e bağışlandı. Ayrıca, Grup Dayımlar Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılına özel “Senden Başka” şarkısından uyarlanan 50. yıl parçasının yapılmasında da büyük katkı sağladı.

Grup Dayımlar, 15 Haziran Cumartesi günü saat 19:30’da Mercedes-Benz sahnesinde konser verecek. Mercedes-Benz sahnesinde sahne alacak diğer isimler arasında ise Yüksek Sadakat, DJ Levent Özbey, Fate Boy Music Time, Sunset Party Uğur Şener, DJ Burak Yeter ve DJ Mert Aydın yer alıyor.

​​​​​​​