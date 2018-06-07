Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

Bu yıl 5 bin araç daha ‘Joker’li olacak!

Ülkemizde kasko poliçesi olmayan yaklaşık 10 milyon binek ve hafif ticari aracın asistans hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla 2 yıl önce Tur Assist tarafından piyasaya sunulan Joker hizmet paketi, geçtiğimiz seneye göre 2 kat büyüyerek 5 bin araç sahibini daha risklerden koruyacak. Sigorta şirketlerinin ciro, karlılık ve operasyonel verimliliklerini, acentelerin ise komisyon gelirlerini artıran Joker, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik onarım ve ferdi yardım gibi hizmetleri alma imkânı sunuyor. Joker hizmet paketlerinin sigortalılık bilincinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunması bekleniyor.

Bu yıl 5 bin araç daha ‘Joker’li olacak!

Ülkemizde kasko poliçesi olmayan yaklaşık 10 milyon binek ve hafif ticari aracın asistans hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla 2 yıl önce Tur Assist tarafından piyasaya sunulan Joker hizmet paketi, geçtiğimiz seneye göre 2 kat büyüyerek 5 bin araç sahibini daha risklerden koruyacak. Sigorta şirketlerinin ciro, karlılık ve operasyonel verimliliklerini, acentelerin ise komisyon gelirlerini artıran Joker, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik onarım ve ferdi yardım gibi hizmetleri alma imkânı sunuyor. Joker hizmet paketlerinin sigortalılık bilincinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunması bekleniyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:14
2425 Okunma
Bu yıl 5 bin araç daha ‘Joker’li olacak!

1996 yılından bu yana sigorta sektörüne katma değer yaratan ve sigortalıların hayatını kolaylaştıran asistans hizmetleri sağlayan Tur Assist’in sektöre kazandırdığı “Joker” genişletilmiş hizmet paketinin 2018 yılındaki hedefi 2 kat büyüyerek 5 bin araca ulaşmak. Ülkemizde trafiğe kayıtlı olduğu halde kasko poliçesi bulunmayan araçların da asistans hizmetlerinden yararlanmasına imkân tanıyan Joker, sigorta şirketlerinin ciro ve karlılığını artıran, operasyonel verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran ve acentelerin komisyon gelirlerine katkı sağlayan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sektör verilerine göre, trafiğe kayıtlı 15 milyon binek ve hafif ticari araçtan sadece 5 milyonunun kasko poliçesi bulunuyor. Tur Assist, geliştirmiş olduğu Joker hizmeti ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek kasko poliçesi olmayan araç sahiplerini oldukça uygun fiyatlarla çeşitli asistans hizmetleriyle buluşturuyor. Bayramda yola çıkacak sürücüler de, Joker paketleri kapsamında genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik hasar onarım ve ferdi yardım gibi asistans hizmetlerinden faydalanabiliyor. 

Sigortalılık bilincini artıracak!
Tur Assist, geçtiğimiz yıl Joker ürününün sigorta şirketleri, acenteler ve alternatif dağıtım kanalları tarafından ilgi görmesi üzerine genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam ve ferdi yardım hizmetlerinden oluşan Joker Mini adlı yeni ürününü piyasaya sundu. Her iki ürüne de portföy büyüklüğü ve dağıtım kanalları performans avantajı nedeni ile en çok İstanbul’dan talep gelirken önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi ve Anadolu illerinden gelen taleplerde de artış bekleniyor. Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağı üzerinden hızlı ve profesyonel hizmet alma imkanı sunan Joker genişletilmiş hizmet paketlerinin sigortalılık bilincine katkıda bulunması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 07.06.2018 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor
2. El pazarında bayram hareketliliği
2. El pazarında bayram hareketliliği
“Yılın En İyi Motoru” Unvanı Yine Ferrari’nin!
“Yılın En İyi Motoru” Unvanı Yine Ferrari’nin!

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim