Borusan Oto Yetkili Servisleri’nde avantajlar

30 yılı aşkın tecrübesi, alanında uzman satış sonrası hizmetleri kadrosu, orijinal parça kullanımı, tam donanımlı ekipmanları ile orijinal BMW ve MINI kalitesinden ödün vermeden müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan Borusan Oto, düzenlediği kampanya kapsamında BMW ve MINI sahiplerini Borusan Oto Yetkili Servisleri’ne bekliyor.

Perşembe ve Cuma günleri Borusan Oto Yetkili Servisleri'nde geçerli olan kampanyadan, tescil tarihi 2015 yılı ve öncesinde olan tüm BMW ve MINI otomobil sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında, BMW ve MINI otomobilini bakım için servis randevusu alarak, Perşembe veya Cuma günleri Borusan Oto Yetkili Servisleri'ne getiren müşteriler, vale ve ikame araç hizmeti yerine net yüzde 40 işçilik indiriminden yararlanabiliyor.