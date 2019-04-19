Borusan Avrupa'dan puanla döndü

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), milli sporcuları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay ile yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettikleri ilk yarış olan Monza’yı puanla tamamladı. İtalya’nın efsanevi Monza Pisti’nde gerçekleşen GT4 European Series’in ilk ayağında 11 farklı markaya ait 37 otomobil ve 23 takımın katılımıyla gerçekleştirilen yarışta BOM takımını temsilen Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay direksiyon başına geçti.

İlk ayakta BOM takımını temsil edecek olan Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay’ın yanında, yarıştan önceki günlerde gerçekleştirilen test seanslarında, şampiyonanın diğer yarışlarında piste çıkacak olan takım arkadaşları Levent Kocabıyık da yer aldı. Arka arkaya yapılan test seanslarında otomobilin farklı ayarlarını deneyen pilotlar, teknik ekibin ve yarış mühendisinin desteği ile önemli hazırlıklar yaptı.

Hafta sonuna imzasını atan yağmurlu hava koşullarında sıralama turlarında istenilen dereceyi elde edemeyen takım, sıkı bir çalışma ile ilk yarışta 22 rakibini geçmeyi başardı ve yarışı kendi grubunda 5’inci olarak başarılı bir sonuçla tamamladı. İkinci yarışta sarı bayrak uygulamasında hata yapan rakibi ile temas yaşayan ve pite gelerek sağ ön lastiğini değiştirmek zorunda kalan otomobilimiz zaman kaybına rağmen 10. olarak yarışı tamamladı. Toplam 11 puan ile şampiyonada 8. sıraya oturan ekip, 4-5 Mayıs tarihlerinde İngiltere’nin Brands Hatch Pisti’nde gerçekleşecek olan ikinci ayak yarışları için hazırlıklara başladı.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.

Borusan Otomotiv Motorsport Hakkında:

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2008 yılında Türkiye'de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Milli sporculardan oluşan ekibi ile Türkiye dışında; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 32 farklı pistte 300'den fazla yarışta start almıştır. Borusan Otomotiv Motorsport, yurt içinde 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu, yurt dışında WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliğini ve İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu elde etmiştir. Borusan Otomotiv Motorsport bünyesinde sosyal sorumluluk bilinci ile kurulan BOM Akademi, 2015 yılından itibaren TOSFED ve GSGM lisanslı eğitim kurumu olarak 2000’den fazla katılımcıya sertifikalarını teslim etmiştir. 2018 yılında organize edilmiş olan BOM E-Team GT Kupası sonucunda seçilmiş olan BOM E-Team, 2019’da ülkemizi uluslararası arenada temsil etmektedir.

Borusan Otomotiv Motorsport’a aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

www.borusanotomotivmotorsport.com

www.bomakademi.com

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