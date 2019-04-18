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Audi’den Mega Şehirler için konsept otomobil AI: ME

Audi, Şangay Otomobil Fuarı’nda geleceğin mega şehirleri için bir öngörü niteliğinde olan otonom ve elektrikli Audi AI:ME konseptini görücüye çıkardı. İleri derecede iletişim ve bilgi-eğlence sistemleri ile yolcuların sürüş sırasında diledikleri gibi vakit geçirebildikleri konsept otomobil Audi tarafından, ev ve ofisin yanında “üçüncü yaşam alanı” olarak tanımlanıyor.

Audi’den Mega Şehirler için konsept otomobil AI: ME

Audi, Şangay Otomobil Fuarı’nda geleceğin mega şehirleri için bir öngörü niteliğinde olan otonom ve elektrikli Audi AI:ME konseptini görücüye çıkardı. İleri derecede iletişim ve bilgi-eğlence sistemleri ile yolcuların sürüş sırasında diledikleri gibi vakit geçirebildikleri konsept otomobil Audi tarafından, ev ve ofisin yanında “üçüncü yaşam alanı” olarak tanımlanıyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:06
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Audi’den Mega Şehirler için konsept otomobil AI: ME

Audi, 2 yıl önce tanıttığı ve gelecekte uzun yolculuklar için kullanılabilecek bir konsept otomobil olan AIcon’dan sonra, şimdi geleceğin mega şehirlerinde daha kısa yolculuklar ve ulaşım için kullanılabilecek konsept otomobili AI:ME’yi tanıtıyor. Elektrik motorun 125 HP güç üretebildiği AI:ME’nin, fütüristik bir tasarıma sahip dışı, bir bilimkurgu filmini andırsa da, içi günümüzdeki bir lounge göz önüne alınarak tasarlandı.

Dört kişinin rahatça oturabildiği ve oturma alanlarının yolcular tarafından diledikleri şekilde oluşturulabildiği AI:ME, 4’üncü derece otonom sürüş sağlıyor. Bu şu demek, otomobil şehrin bir bölümü, otoyollar gibi izin verilen bölgelerde sürücüsüz olarak yol alabilirken, bu bölgelerin dışına çıkıldığında bir sürücüye ihtiyacı oluyor. Bu nedenle, AI:ME’de, gizlenmiş ve istenilen durumlarda ortaya çıkabilen direksiyon bulunuyor. Yolcular AI:ME’nin iç alanında yer alan tüm bilgi ve eğlence sistemlerini sesle, göz hareketleriyle veya dokunmatik ekranlardan kontrol edebiliyor.

Audi, bu konsept otomobili ev ve ofisin yanında, üçüncü bir yaşam alanı olarak konumluyor. Bu nedenle, otonom sürüş sırasında yolcular araç içinde iyi bir yemek yemek, VR gözlükler ile video izlemek, bir konser salonu kalitesinde müzik dinlemek, meditasyon yapmak gibi diledikleri şekilde zaman geçirebilecek.

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