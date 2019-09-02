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Audi yine ödülleri topladı

Audi modelleri, Mayıs ayından itibaren, güvenliği, teknolojisi ve konfor özellikleriyle başta Almanya olmak üzere,  Avrupa, Amerika ve Afrika’da birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Audi yine ödülleri topladı

Audi modelleri, Mayıs ayından itibaren, güvenliği, teknolojisi ve konfor özellikleriyle başta Almanya olmak üzere,  Avrupa, Amerika ve Afrika’da birçok prestijli ödüle layık görüldü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
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Audi yine ödülleri topladı

2019 yılı içinde Audi’nin Q3 ve A6 modellerinin yanında, markanın ilk tam elektrikli otomobili olan Audi e-tron da, EURO NCAP tarafından güvenlikle 5 yıldız ile ödüllendirildi. Audi e-tron, ön çarpışmada yetişkin koruması ve şehir içi trafiğinde yayaları, diğer araçtakileri ve bisikletlileri koruyan acil fren sistemi ile tam not aldı.

İkinci eli en değerli marka

Almanya’nın önde elen otomobil dergilerinden Auto Bild’in, markaların modellerinin ikinci el piyasasında değerini ne kadar koruyup korumadığı analiz ettiği “Weltmeister” araştırmasında, Audi 13 sınıfın 4’ünde birinci sırada yer alarak, ikinci elde değerini en çok koruyan marka seçildi.

Yılın şirket aracı ödülü

Almanya’da yayınlanan otomobil filo dergisi Firmenauto tarafından verilen “Şirket Otomobilleri 2019” ödüllerinde Audi 15 kategoride 6 ödül kazanarak, yılın şirket otomobili markası seçildi. Audi modelleri A3, A4,A6, Q3 ve e-tron kategorilerinde ödüle layık görüldü. 

ABD’den Questar Ödülü

Audi İletişim Departmanı ABD’de düzenlenen Questar İletişim Ödülleri’nde, “Sanal Sergi” konspetli çalışması ödüle layık görüldü. Format, sanal gerçeklik gözlükleri ile basın toplantılarında gazetecilerin, fiziksel olarak sergilenen teknik parçaları daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Audi Q8 ve e-tron’a İspanya’dan ödül 

İspanya’da yayınlanan Ecomotor dergisi, Audi, Q8 modelini Avrupa’nın en iyi Premium DUV modeli olarak seçti. MujerHoy dergisi de Audi e-tron’u, en sürdürülebilir elektrikli otomobil ödülüne layık gördü.

Bir ödül de Afrika’dan

Tunus’ta yayınlanan Tunusie otomobil dergisinin okuyucuları da Audi’yi Yılın En İyi Premium OTomobil Markası seçti. Audi, gelen ödüllerin yüzde 28’ine sahip oldu.

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