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Audi e-tron’un elektrikli gücü efsanevi yamacı dize getirdi

Audi’nin ilk elektrikli SUV’u olan e-tron, bu kez yeteneklerini dünyanın en zorlu Alp disiplini parkurlarından biri olan Avusturya Kitzbühel’deki Streif pistinde gözler önüne serdi. e-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström’ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle’i tırmandı.

Audi e-tron’un elektrikli gücü efsanevi yamacı dize getirdi

Audi’nin ilk elektrikli SUV’u olan e-tron, bu kez yeteneklerini dünyanın en zorlu Alp disiplini parkurlarından biri olan Avusturya Kitzbühel’deki Streif pistinde gözler önüne serdi. e-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström’ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle’i tırmandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:31
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Audi e-tron’un elektrikli gücü efsanevi yamacı dize getirdi

Audi’nin seri üretime geçmeden önce ABD’deki Pikes Peak yarışlarından, Namibya’nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda, ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron’un bu kez durağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan e-tron, dünyanın en zorlu Alp disiplini pisti Streif’in yüzde 85 eğime sahip en dik noktası Mausefalle’i, tırmanmayı başardı.

Audi, bu zorlu tırmanış öncesinde e-tron’da birkaç geliştirme yaptı. Otomobilin öncelikle arka aksta bulunan iki ve ön aksta bulunan bir elektrikli motoru için ekstra güç verecek özel bir quattro sistemi hazırlandı. Böylece e-tron,503 HP (370 kW) güce ve toplam 8920Nm torka sahip oldu. Otomobilin yazılımı tork dağılımı için modifiye edildi. e-tron’a son olarak daha iyi tutuş sağlamak üzere 19 inçlik kar lastikleri takıldı. Güvenlik için kafes ve yarış koltuğu takılan e-tron, tırmanış sırasında da hiçbir çekiş gücü sağlamayan ancak herhangi bir acil durumda devreye girebilecek bir de halat ile de sağlama alındı.

İki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycross şampiyonu Mattias Ekström, tırmanış sonrasında “Yüzde 85 eğime sahip bir yamacı tırmanmak ilk başta imkansız gibi gelmişti. Ben bile otomobilin bu zorlu koşullar ile nasıl başa çıktığına hayret ettim. Bu hayatımda yaşadığım en sıradışı deneyimdi” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Audi E-tronPikes Peak Yarışları
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