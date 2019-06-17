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Ankara - İstanbul arasını 5 liraya gidiyor! "Pars" fuarın gözdesi oldu

Hidrojenle çalışan otomobil I-TECH Fuarı'nın en dikkat çekici ürünlerinden oldu.

Ankara - İstanbul arasını 5 liraya gidiyor! "Pars" fuarın gözdesi oldu

Hidrojenle çalışan otomobil I-TECH Fuarı'nın en dikkat çekici ürünlerinden oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
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Ankara - İstanbul arasını 5 liraya gidiyor! "Pars" fuarın gözdesi oldu

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde kapılarını açtı. 3 gün boyunca canlı teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te en dikkat çeken ürünlerden biri de hidrojenle çalışan otomobil oldu. Hidroket Fizart’ın ‘Pars’ isimli ve hidrojenle çalışan aracı saatte 87 KM’ye kadar hız yapabiliyor.

‘Pars’la Ankara-İstanbul arası mesefeyi kat etmenin maliyeti yaklaşık 5 lira. Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı ve Ankara Üniversitesi bünyesindeki mühendislik dallarında okuyan öğrencilerden oluşan Hidroket-Fizart tarafından sergilenen ve hidrojenle çalışan araç, Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldı. Hidroket-Fizart ayrıca I-TECH'te Güneş ve Hybrid araçlar sergisi ile yer alıyor.

ORKUN IŞITMAK HAYRANLARIYLA BULUŞTU

I-TECH’in ikinci gününde milyonlarca takipçisi bulunan Orkun Işıtmak hayranları ile buluştu. Genç hayranlarının sorularını yanıtlayan Orkun Işıtmak, fenomenliğe başlama serüvenini anlattı. Gençlerin ilgi gösterdiği Orkun Işıtmak, söyleşinin ardından hayranlarıyla birer birer fotoğraf çektirdi, fuar standlarını ziyaret etti.

Dijital dönüşüm, akıllı teknolojiler, blockchain, yatay gerçeklik ve dikey zeka, dijital dönüşüm ve dijital ekomomi, endüstri 4.0 gibi konuların konuşulduğu I-TECH'te Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri’nin son ürünleri katılımcılarla buluşuyor.

I-TECH, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası’nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ASTAM) işbirliğiyle HHB Expo tarafından düzenleniyor.

Son Güncelleme: 17.06.2019 12:36
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