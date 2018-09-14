Alfa Romeo’da sonbahar avantajı

Alfa Romeo, kompakt sınıfın dinamik temsilcisi Giulietta modelinde sunduğu avantajlarla, sonbahar aylarını yepyeni bir Alfa Romeo modeliyle geçirmek isteyen otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya dâhilinde, Giulietta’nın hem benzinli hem de dizel motor seçeneklerinde çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor.

Alfa Romeo, başarılı kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Eylül ayına özel kampanya kapsamında, Alfa Romeo’nun yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin TL değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor.

Bu avantajlı teklif ile Progression donanım seviyesinde 1,6 litre 120 HP dizel otomatik Alfa Romeo Giulietta 159 bin 500 TL; yüksek donanım seviyesinde yer alan 1,4 litrelik 170 HP gücündeki Super versiyon ise 164 bin 500 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.Üstelik Giulietta modellerinde, 75 bin TL için 30 ay vadede %2,62 faiz oranı ve ayda 3 bin 900 TL ödemeli kredi seçeneği sunuluyor.

