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93. Gazi koşusuna Avek Otomotiv'den destek

Bu yıl 93’üncüsü düzenlenen Gazi Koşusu’nun taşıma sponsorluğunu Avek Otomotiv’in katkılarıyla Audi Türkiye üstlendi.

93. Gazi koşusuna Avek Otomotiv'den destek

Bu yıl 93’üncüsü düzenlenen Gazi Koşusu’nun taşıma sponsorluğunu Avek Otomotiv’in katkılarıyla Audi Türkiye üstlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:33
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93. Gazi koşusuna Avek Otomotiv'den destek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına, 1927 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi 93’üncü Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

35 bin kişinin izlediği, 20 Safkanın yarıştığı Gazi Koşusu’nun kazananı Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan oldu. The Last Romance yılın en başarılı atı unvanına sahip olmakla beraber yarışçılık tarihinde önemli bir yer kazandı.

Bu tarihi günde Audi Türkiye, Avek Otomotiv’in katkılarıyla hipodromun Yenimahalle kapısından giriş yapan davetliler için VIP hizmet verdi.

Audi Türkiye ile Gazi Koşusu’nda ortak iş birliği yapmanın haklı gururunu yaşayan Avek Otomotiv, 2005 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı olarak İstanbul-Tekstilkent, İstanbul-Ümraniye ve Çanakkale’de Satış, Servis, Yedek Parça ve Günlük Kiralama hizmetlerini yürütmektedir.

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