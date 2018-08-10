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2019 LEXUS tasarım ödülleri başvuruları başladı

2019 LEXUS tasarım ödülleri başvuruları başladı

10 Ağustos 2018 Cuma 15:37
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2019 LEXUS tasarım ödülleri başvuruları başladı

Lexus’un tasarım ile daha iyi yarınlara ilham verme hedefinin bir parçası olarak 2013 yılında başlatılan Lexus Tasarım Ödülleri’nde, 2019 yılı için başvurular kabul edilmeye başlandı. Dünya çapında bir üne sahip olan organizasyon, daha iyi bir gelecek için çalışan tasarımcıları ön plana çıkarıyor. Yıllık olarak gerçekleştirilen ödül, dünya çapından binlerce yetenekli tasarımcıyı çekmeyi ve onları ön plana çıkarmayı başarıyor.

Tasarım aracılığıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacına sahip olan Lexus Tasarım Ödülleri, 2019 yılında yedinci kez düzenlenecek. Bu yılki organizasyon “Daha İyi Yarınlar İçin Tasarım” teması altında gerçekleştirilecek.

Yeni jenerasyon tasarımcılardan, yaratıcı fikirlerini, Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirmesi isteniyor. “İhtiyaçları Önceden Bilmek”, “Yenilikçilik” ve “Cazibe” prensiplerinin, tasarımların içerisinde yer alması bekleniyor. Katılımcıların yenilikçi tasarımları, yaratıcı çözümlerle birleştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda fikirleri ve tasarımları, insanlar ve daha da önemlisi jüri üyeleri tarafından çekici bulunmalı.

Lexus Tasarım Ödülleri’nde altı finalist 2019’un başında açıklanacak. Mentörler ve jüri üyeleri ise 2018 yılının sonbahar aylarında belirlenecek. Jüri üyeleri, en iyi 6 fikri seçerek onlara 3 milyon Japon Yeni bütçesiyle prototip üretme fırsatı ve dünyaca ünlü mentörlerden destek alma şansı verecek. Prototipler, 2019 Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek ve burada Grand Prix ödülü için yarışacaklar.

Lexus, finalistlerin Milano için hazırlanma aşamasında onlara hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşatacak şekilde, her finaliste profesyonel mentörlerden bire bir destek almalarını sağlayacak ortamı yaratacak. Böylece tasarımcılar fikirlerini daha öteye taşıyabilecekler.

2019 Lexus Tasarım Ödülleri başvuruları, 28 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyenler LexusDesignAward.com internet sayfasından ayrıntılı bilgi edinebilirler.
 
 

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