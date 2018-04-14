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2018 Model Fiat Egea Ailesi teknolojik ve sportif!

2018 Model Fiat Egea Ailesi teknolojik ve sportif!

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:40
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2018 Model Fiat Egea Ailesi teknolojik ve sportif!

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea, yenilenen versiyonları ile 2018 yılında da gücüne güç katmaya devam edecek. 2018 model yılı Egea Ailesi yenilenen tasarım ve donanım unsurları ile Nisan ayında 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile Fiat showroom’larındaki yerini aldı.

2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea, 2018 model yılı versiyonlarında yeni donanım paketleri ile yenilendi. 2018 model yılı ile birlikte tüm ailede Easy ve Easy Plus versiyonlarda opsiyonel olarak tercih edilebilecek ‘Stil Paketi’ gerek tasarım gerekse konforu arttıran teknolojisi ile oldukça zengin bir içeriği 3 bin TL’lik bir fiyatla sunarak yüksek fayda/maliyet oranı ile dikkat çekiyor. Stil Paket; krom ön ızgara, ön sis farları, 16 inç alaşımlı jantlar, deri direksiyon ve vites topuzu, arka park sensörü ve hız sabitleyici (Cruise Control) donanımları ile kullanıcıların temel tasarım ve konfor beklentilerini karşılayacak içeriği sunuyor.

2018 model yılı ile birlikte Egea Sedan Urban versiyonlarda ise LED gündüz farları standart olarak sunulmaya başlandı. Ayrıca Egea Sedan Urban versiyonu ile Hatchback ve Station Wagon Urban Plus versiyonlarında 7 inç’lik dokunmatik tablet ekrana sahip Uconnect bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay desteği ve geri görüş kamerasını içeren ‘Teknoloji Paketi’ de opsiyonel olarak tercih edilebilir hale geldi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri bir araya getiren bu paket 3 bin TL’lik avantajlı opsiyon fiyatı ile sunuluyor.

1.6 M.Jet dizel motora sahip Egea Hatchback ve Egea Station Wagon Lounge Plus versiyonlarında ise Bi-Xenon farlar ile 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, 3 bin TL’lik fiyata sahip ‘Spor Paketi’ ile satın alınabilecek.

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