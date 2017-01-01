Yozgat’ın ilk AVM’si ‘Novada Yozgat’ açıldı

Ankara – Sivas yolu üzerinde hizmete açılan Novada Yozgat, toplam 16.000 metrekare kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası 60 mağazayı ağırlıyor. Şehre renk katacak zengin marka karmasının yanı sıra Türk ve dünya mutfağının seçkin örneklerinin bir arada olacağı restoran ve kafeleri ile de dikkat çeken Novada Yozgat; Anadolu mimarisinin modern detaylarla birleştiren konseptinde pek çok markayı ziyaretçisi ile buluşturuyor. Mimari konsept, kiralama, mağazalar dekorasyon yönetimi, işletme, kurumsal iletişim ve pazarlama hizmetleri de Turkmall tarafından gerçekleştirilen Novada Yozgat; Yozgat başta olmak üzere, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan ve Şefaatli gibi şehrin çevresinde yer alan diğer bölgelere de hitap ediyor. Yaklaşık 90 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçen Novada Yozgat; birinci ve ikinci etki alanlarında yaklaşık 500 bine yakın bir nüfusun alışveriş ihtiyacını karşılayacak. Alışveriş merkezi; otogarının yanındaki kolay ulaşılabilir lokasyonu, yepyeni markaları, 6 salonlu Cinemaximum sinemaları ve seçkin etkinlikleri ile bölgenin yeni çekim merkezi olurken, aynı zamanda Yozgat’ın gelişen ekonomisine de yaklaşık 1.000 kişilik istihdam kapasitesiyle katkıda bulunacak.