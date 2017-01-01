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Nurus Amiral Gemisi”ni başkente açtı

01 Ocak 2017 Pazar 16:43
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Ankara’dan dünyaya uzanan marka Nurus dünya devleriyle geleceği şekillendiriyor.

Nurus Amiral Gemisi”ni başkente açtı
 Türkiye’nin ünü sınırları aşan profesyonel mobilya markası Nurus, başkent Ankara’ya değer katacak yeni bir mağaza açtı. Teknoloji ile zanaati birleştiren ve Türkiye’nin en fazla tasarım ödülü alan markası olan Nurus, Söğütözü’ndeki mağazasında ofis yaşam alanlarından uçak koltuğuna kadar teknoloji ile mobilya birleşiminin sonuçları olan ürünlerini sergiliyor. 1927 yılında Nurettin Usta tarafından Ankara’da kurulan bugün dünyada geleceği şekillendiren 200 marka arasına giren Nurus, amiral gemisi olarak adlandırdığı yeni mağazasını yine Başkent’te açtı. Mağazanın açılışına Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, Eski ATO Başkanı ve Eski CHP Milletvekili İşadamı Sinan Aygün’ün de aralarında bulunduğu siyaset, kamu ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay,1927 yılında Ankara’da başlayan yolculuğun Nurus’u bugün dünyada 50’ye yakın ülkede iş yapan global bir markaya dönüştürdüğünü söyledi.“Biz bir Ankara markasıyız. Ankara’dan çıkarak, dünyaya uzandık. 50 ülkeye ihracat yapan bir global marka olduk” diyen Güran Gökyay, “Ankara markası olarak kendi şehrimize yatırım yapma kararı aldık. Başkent’in merkezinde, prestijli bir mekanında yer alan bu mağaza, bizim “amiral gemimiz” olacak. İnovatif yapımızı, tasarım gücümüzü, teknoloji ile mobilya birleşiminin sonuçlarını bu mağazamızda herkes yakından görebilecek” diye konuştu.
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