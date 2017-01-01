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Ana SayfaOcak-2017

İNOVALİG’DE Türkiye’nin İnovasyon şampiyonları ödüllendirildi

01 Ocak 2017 Pazar 11:05
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Büyükekşi: “Beş yılda Türkiye İnovasyon haftalarına katılan kişi sayısı 400 bini geçti”

İNOVALİG'DE Türkiye'nin İnovasyon şampiyonları ödüllendirildi
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) düzenlediği ve beş yılda toplam katılımcı sayısının 400 bini geçtiği Türkiye İnovasyon Haftası’nın son gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, iş ve ihracat dünyasından önemli isimler katıldı. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) düzenlediği 5. Türkiye İnovasyon Haftası’nın üçüncü ve son günü geniş katılımla gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG’de bu yıl “İnovasyon Stratejisi” alanında CMS Jant, “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” alanında Ford Otosan, “İnovasyon Döngüsü” alanında Genomize, “İnovasyon Kaynakları” alanında Temsa ve “İnovasyon Sonuçları” alanında VSY Biotechnology birincilik ödülüne layık görüldü. TİM Başkanı Büyükekşi, İnovaLİG’e ilginin her geçen gün arttığını belirterek “Türkiye’yi inovasyonda lider yapacak yarışmada kapasitesini artıracak olan İnovaLİG’e geçen sene 488 firma başvuru yaparken, bu yıl sayı 761 oldu. İnovaLİG ile ülkemizin inovasyon çalışmalarına ciddi bir fikri sermaye aktarılıyor” dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’de şampiyonlar belli oldu. İnovaLİG’de birincilik ödülüne layık görülen firmalar; İnovasyon Stratejisi alanında CMS Jant, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” alanında Ford Otosan, İnovasyon Döngüsü alanında Genomize, İnovasyon Kaynakları alanında Temsa ve İnovasyon Sonuçları alanında VSY Biotechnology oldu. Şampiyonlar ödüllerini Türkiye İnovasyon Haftası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Ödül törenine ilişkin bir açıklama yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu çalışma ile Türkiye’de inovasyon ekosistemini desteklemeyi amaçlıyoruz. Uluslararası bir danışmanlık firması ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada ülkemizdeki inovasyon liderlerini belirledik ve çalışmalarını ödüllendirdik” dedi.
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