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HALEP HARABE OLDU

01 Ocak 2017 Pazar 13:59
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Suriye’nin en büyük kenti Halep, bir zamanlar dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Şehrin tarihi yapıları, altı yıldır sürmekte olan iç savaş süresince ciddi yıkıma uğradı.

HALEP HARABE OLDU
Suriye’deki iç savaşın başlangıcının üzerinden altı yıl geçti. Çok sayıda tarafın müdahil olduğu iç savaşın getirdiği yoğun silahlı çatışmalar, ülkenin dört bir yanına telafi edilemez zararlar verdi. Suriye’nin en büyük şehri Halep, savaştan zarar gören yerlerin başında geliyor. Savaş başlamadan önce Halep’te yaklaşık 2 buçuk milyon insan yaşıyordu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı barışçıl protestolar 2011 yılında patlak verdiğinde, Halep başta sessizliğini korumuştu. Ancak muhaliflerin şehrin doğusunu ve Suriye ordusunun da şehrin batısını kontrol altına almasıyla birlikte savaş, bir yıl içinde Halep’e de sıçramış oldu. Tarihi ve mimari olarak dünyanın en önemli şehirlerinden olan Halep, bir ticaret ve kültür merkeziyken enkaz alanı haline geldi. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Halep antik kenti savaştan büyük zarar gördü. Kentin çehresini oluşturan tarihi yapılar ya yıkıldı ya da yandı.


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