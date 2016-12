Dacia ürün gamını yeniliyor

Yenilenen Sandero ve Logan MCV şimdi daha da modern bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Yepyeni far tasarımı, yenilenen iç mekân, saklama gözü çözümleri ve ekipmanlar her zamanki gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Diğer taraftan Dacia markası ilk kez Duster ile EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vites seçeneğini pazara sunuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Ailesi ve Lodgy’ye de uyguladı. Yenilenen tasarımlarının yanı sıra Marka, ilk kez yepyeni bir benzinli motoru ürün gamına ekliyor: benzinli SCe 75. Bu yeni motor daha modern, kolay erişilebilir ve daha da ekonomik. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Dacia markası ilk modeli ile pazara sunulduğu 2004 yılından bu yana Türkiye’de yaklaşık 275 bin adet satış rakamına imza attı. Dacia, Türkiye pazarında her yıl konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Marka, toplam pazarda 40 bin 332 adet satış rakamı ve yüzde 4,8 olan rekor düzeydeki pazar payı ile 8. marka durumunda. Dacia Türkiye performansı ile dünya sıralamasında ise 5. ülke olarak üst sıralarda yer alıyor. Ayrıca Marka, Türkiye’de 2013’ten bu yana Duster ile 4x4 pazar lideri. Dacia, önümüzdeki yıllarda marka kimliğini güçlendirerek Türkiye pazarında marka sıralamasında yükselmeye devam edecek.” dedi.