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Aselsan uzaya çıktı

01 Ocak 2017 Pazar 17:04
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ASELSAN, uydu ve uzay teknolojisi konusundaki kabiliyetlerini uzayda test edecek. Bu amaçla ASELSAN Mikrodalga Modülleri, Japonya’dan fırlatılan araç ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Aselsan uzaya çıktı
Aselsan, uydu ve uzay teknolojisi konusundaki kabiliyetlerini uzayda test edecek. Bu amaçla ASELSAN Mikrodalga Modülleri, Japonya’dan fırlatılan araç ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi. Türk savunma sanayisinin birçok alanında olduğu gibi haberleşme konusunda da önder olan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek, bu alandaki teknolojik gelişmelerin takipçisi ve öncüsü olmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, ASELSAN Mikrodalga Modülleri, 9 Aralık’ta Japonya’dan fırlatılan araç ile ISS’ye yollandı. Modüller, 1 yıl ISS’de doğrudan uzay şartlarına maruz kaldıktan sonra Nisan 2018’de dünyaya geri getirilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 8 Ekim’de Japonya Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Yosuke Tsuruho tarafından ziyaret edilmişti. Toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) yetkilileri, Japonya ve Türkiye arasında, gelecekte yapılması planlanan projelere yönelik iş birliği protokolü imzalamıştı. İki ülke arasındaki iş birliği doğrultusunda, ASELSAN ürünlerinin ISS’de test edilmesine ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen küp uydunun ISS’den uzay yörüngesine yerleştirilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmayla, Türkiye’ye, ISS’de yer alan Japonya’ya ait KIBO modülünde “uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay dayanım deneyleri ve biyolojik deneyler yapma” olanağı sağlandı. Bu kapsamda, ISS-KIBO modülünde, uzay ortamına maruz kalarak test edilmesi hedeflenen ASELSAN RF-Birimi, JAXA yetkililerine teslim edildi.

YENI ÇALIŞMALAR IÇIN REFERANS OLACAK
ASELSAN RF-Birimi’nde, 3 alt modül yer alıyor. Bunlar, Ka Bant Katı Hal Güç Yükselteç (SSPA) modülü, X-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) modülü ve bunların içine konulduğu mekanik kutudan oluşuyor. Dönüşün ardından uzaya çıkmadan önce yapılan testler tekrarlanarak, uzay ortamının modüller üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olunacak.

SINIR ÖTESI OPERASYONLAR IÇIN KRITIK ÖNEMDE
Uydu Haberleşme Sistemleri askeri birliklerin vazgeçilmez haberleşme araçlarını oluşturuyor. Komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan emniyetli ses, görüntü ve veri haberleşmesi için kullanılan uydu teknolojilerinin önemi, özellikle sınır ötesi operasyonlar sırasında daha da artıyor.
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