Alkoçlar’dan 65 milyon TL değerinde yatırım

TURIZM SEKTÖRÜNDE 1950 YILINDAN BU YANA HIZMET VEREN ALKOÇ- LAR GRUBU,

basın toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen basın toplantısında yeni yatırımlarından ve hizmet anlayışından bahseden Alkoçlar, 2017 yılına dair sevindirici açıklamalarda bulundu. Turizm sektöründe 1950 yılından bu yana hizmet veren Alkoçlar Grubu, basın toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen basın toplantısında yeni yatırımlarından ve hizmet anlayışından bahseden Alkoçlar, 2017 yılına dair sevindirici açıklamalarda bulundu. Alkoçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşah Alkoçlar, Grup CEO 'su Kayhan Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kızıl’ın yer aldığı basın toplantısında uzun yıllardır Turizm sektörüne yapmış olduğu yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Alkoçlar Grubu, 2017 yılına yüzde kırklık bir büyüme hedefi ve 4 bin yatak kapasitesi ile girmeye hazırlandığını açıkladı.



“TL MİLLİ PARAMIZ”

Alkoçlar yönetim kurulu başkanı Ender Alkoçlar; “Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu TL milli para birimimizdir söylemini destekliyoruz. Özellikle Turizm sektöründe anlaşma ve sözleşmeler Türk lirası cinsinden yapılmalı bu durum milli ekonomimizin kısa sürede hakettiği yerde olmasını sağlayacaktır. Biz Alkoçlar olarak 2017 yılında ülke ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürmek için özellikle iç piyasaya yönelik çalışma ve yatırımlar gerçekleştirme kararı aldık.” dedi. Alkoçlar Grubu’nun 2017 yılında planladığı toplam yatırım bedeline de değinen Ender Alkoçlar, yeni dönemde 60- 65 milyon liralık yatırım müjdesi verdi.



“3 MİLYON RUS GELECEK”

2017 yılının ekonomik anlamda tüm sektörler için 2016’dan daha iyi geçeceğini öngören Ender Alkoçlar, bu yıl yapılan uçak bağlantılarıyla birlikte 3 milyon rus turistin 2017 de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.



“YENİ DAVOS ZİRVESİ ULUDAĞ OLACAK”

Cumhurbaşkanı’nın “Uludağ neden yeni davos zirvesi olmasın?” sözleri üzerine, geçtiğimiz hafta Orman Bakanı’nımız Sayın Veysel Eroğlu nun katılımıyla Uludağ’daki yeni otellerinin temelini atan Alkoçlar, bu yapılanmanın öncüsü olduklarını ve yaklaşık 30- 35 milyon liralık yeni yatırımlarıyla Cumhurbaşkanının bu söylemini desteklediklerini belirtti. Bunun için de önceliğimizi müşteri memnuniyetine yönelterek 2017 yılına yaklaşık 60-65 milyon liralık bir yatırım yapma kararı aldık.



“AİLE ODAKLI BİR YAPIMIZ VAR”

Alkoçlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşah Alkoçlar, exclusive hizmet anlayışlarına dair açıklamalar yaptı. Alaçatı, Kemer ve Bodrum’da yer alan exclusive otellerinde müşterinin otel rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan otelden ayrıldığı ana kadar özel bir hizmet aldığına da değinen Gülşah Alkoçlar, bu hizmet anlayışını yeni otelleriyle birlikte yaygınlaştıracağını belirtti. Aile odaklı bir yapıya sahip olduklarının altını çizen Alkoçlar, otellerinde verilen hizmetlerde bu konuya ayrıca önem verdiğini anlattı. 2008 yılında işletmelerine katılan mini kulüp hizmetine de değinen Gülşah Alkoçlar, içinde eğitim ve oyunun bir arada bulunduğu mini kulüpler sayesinde ailelerin rahat bir tatil geçirdiklerini belirtti.



“YERLİ VE MİLLİ BİR MARKA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Alkoçlar Keban Otel’de gerçekleşen basın toplantısında Alkoçlar Grup CEO'su Kayhan Mutlu, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgesel bazda büyüme planları olduğunu belirtirken kendileri için asıl önemli olanın ise marka, insan kaynağı ve hizmet kalitesine yapacakları yatırım olduğunu vurguladı. Yerli ve milli bir marka olduklarının altını çizen Mutlu, ülke ekonomisine gereken destek ve yatırımları gerçekleştirdiklerinden de bahsetti. Kayhan Mutlu son olarak; “Ekonomik anlamda zor bir yıl olan 2016’nın bizim gibi marka algısı ve hizmet kalitesini belli bir değerde tutan kurumları daha az etkilediğini söyleyebilirim.” dedi.